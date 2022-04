Normand Therrien. Source: Site web de TCJ

France Côté, Ibrahim Tamer, Mathieu Miron et Charles-André Caron. Source: Site web de Benoît & Côté

Gros coup pour Therrien Couture Joli-Cœur : le grand cabinet annonce aujourd’hui l’ajout de Benoît & Côté dans son équipe au cours des prochains mois. La venue de cette boutique permettra à TCJ de devenir un pôle d’expertise en propriété intellectuelle.Le mariage de raison entre les deux firmes s’explique d’ailleurs surtout par la volonté du grand cabinet d’offrir une gamme de services élargis en matière de propriété intellectuelle.Comme le souligne, président et chef de la direction de TCJ, les membres de Benoît & Côté « sont reconnus localement et internationalement. Ils collaborent régulièrement avec des correspondants étrangers réputés et respectés ».Benoît & Côté, qui existe depuis 2009, se classe dans le Top 50 des agents de brevets et de marques de commerce en volume de dépôts au Canada selon IPPractice. Ses clients proviennent de tous les secteurs, qu'il s'agisse d'inventeurs, de start-ups, de PME ou de multinationales.Le nouveau venu ajoutera les aspects de brevets, de droits d’auteur, de dessins industriels et de certificats d’obtention végétale à l’offre de services professionnels de TCJ., cofondatrice de Benoît & Côté, se joindra à TCJ à titre d’associée. Les agents de brevetet, feront également leur entrée dans l’organisation à titre d’associés.« Toute notre équipe est fière de se joindre à TCJ. Nous avons été charmés par les valeurs de l’organisation de simplicité, d’engagement, d’audace et de pertinence », indique France Côté dans un communiqué.Avec ce nouvel ajout, Therrien Couture Joli-Cœur poursuit sa croissance. La fusion entre Therrien Couture et Joli-Cœur Lacasse en 2019 en avait déjà fait l’un des plus gros cabinets de services professionnels au Québec, établi dans six villes de la province.TCJ avait aussi annoncé une autre grosse prise en 2020 : l’acquisition de Guy et Muzzo, un cabinet-boutique spécialisé en droit des marques de commerce.L’équipe multidisciplinaire comprend désormais plus de 400 personnes, dont des avocats, des notaires, des fiscalistes, des agents de marques de commerce, des CPA et des spécialistes en ressources humaines.