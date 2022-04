Mes Elisabeth Bouffard et Steven Brassard. Source: Site web de Fasken

Le cabinet Fasken recrute deux nouveaux avocats pour son bureau de Québec :etBarreau 2016, Me Bouffard arrive tout droit du cabinet Stein Monast, où elle a travaillé pendant près de quatre ans.Elisabeth Bouffard, qui se spécialise en droit du travail et de l’emploi et en droit de l’immigration économique, s’est jointe au groupe Travail, emploi et droits de la personne de Fasken. Sa clientèle compte des entreprises, qu’elle accompagne lors d’enjeux et démarches liés à la mobilité internationale.Elle est aussi appelée, dans le cadre de sa pratique, à conseiller des acheteurs et vendeurs d’entreprises en droit du travail et de l’emploi.Diplômée de l’Université de Sherbrooke, Me Bouffard a travaillé chez Beauvais Truchons, le cabinet où elle a complété son stage, entre novembre 2016 et décembre 2018.Steven Brassard, de son côté, opère un retour au cabinet; il a quitté Fasken en juin 2020 pour joindre les rangs de BCF Avocats d’affaires.Le bachelier de l’Université Laval intègre l’équipe de Litiges et résolution de conflits, où il peut notamment œuvré dans plusieurs dossiers qui relèvent du droit commercial et du droit des sociétés, dont les litiges entre actionnaires et les recours en oppression et en redressement en cas d’abus de pouvoir d’iniquité.Me Brassard a développé une expérience en matière de recours extraordinaires comme les demandes d’ordonnances de sauvegarde et d’injonction.Il a notamment remporté la Coupe de la Doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval, remise à l’équipe gagnante du concours de plaidoirie Tribunal-école : Audition en appel, durant son parcours universitaire.