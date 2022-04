Me David C. Roux. Source: Site web de Langlois

Entre deux passages chez Langlois Avocats,s’est autorisé à joindre les rangs de H&R REIT, un fonds d’investissement immobilier coté en bourse, à titre de directeur des acquisitions, de conseiller juridique et d’analyste financier.Après deux années bien remplies, qui le sortirent du droit et l'emmenèrent jusqu’à Dallas, au Texas, Me Roux a choisi de rentrer au bercail ; il est retourné chez Langlois, une décision qu’il décrit comme « naturelle et évidente ».Il a ainsi retrouvé sa place au cabinet, où il œuvre à titre d’associé dans les domaines du litige civil et commercial, du droit de la construction, des assurances, de la responsabilité professionnelle et civile et du droit immobilier.« L’immobilier est toujours l’un de mes champs d’intérêt. Par contre, il y a certains aspects du droit qui me manquaient, dont la résolution de problème. »David C. Roux ne réintègre pas seulement son ancienne équipe ; il retrouve aussi son mentor,, avec qui il travaille depuis 2012. David l’a rencontré à l’époque du cabinet Fraticelli Provost , qui s’est regroupé avec Langlois en 2017.« On ne peut pas empêcher un cœur d’aimer. Je suis heureux, aujourd’hui, de revenir au droit et de mettre à profit l’expérience que j’ai acquise ces deux dernières années en immobilier. »Me Roux est appelé, dans le cadre de sa pratique, à représenter sa clientèle lors de litiges ou à leur offrir des conseils sur des questions stratégiques liées à leur entreprise.« Nous sommes très heureux du retour de David. L’expertise particulière qu’il a su développer auprès d’investisseurs et de promoteurs immobiliers internationaux conjuguée à sa grande expérience en droit des assurances et en litige s’inscrivent très bien dans notre offre de services juridiques de haut niveau », indique pour sa part, chef de la direction de Langlois.David C. Roux a complété sa formation en droit à l’Université Laval, avant d’être admis au Barreau en 2009.