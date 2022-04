Samuel Fecteau. Source: LinkedIn

La course aux stages est peut-être terminée, mais les gagnants continuent d’affluer !Certains lecteurs de Droit-inc l’ont d’ailleurs remarqué : notre précédent texte faisait abstraction de certains grands cabinets.Voici de nouveaux gagnants.Le cabinet made in Québec, qui compte une équipe de droit du travail et de litige, a recruté trois stagiaires :, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université Laval.Le cabinet spécialisé en droit de la famille et litiges connexes a recruté deux stagiaires pour l’année 2023 et l’année 2024 :, de l’Université d’Ottawa, et, de l’Université de Sherbrooke.Le gros cabinet, qui possède des bureaux un peu partout au Canada, a recruté huit stagiaires pour l’année 2024 :, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université McGill,, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Montréal, et, de l’Université de British Columbia / Université d’Ottawa.Le bureau de Montréal de Clyde & Co a recruté quatre stagiaires, dont deux en provenance de l’UQAM :, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, etet, de l’UQAM.Le cabinet Davies, qui pratique le droit des affaires à l’échelle nationale et internationale, a accueillis 15 stagiaires :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université Laval,et, de l’Université McGill.Le cabinet spécialisé en droit matrimonial et de la famille, fondé en 2000, recrute quelques stagiaires pour 2022 et 2024 :et, de l’Université de Montréal, et, de l’Université d’Ottawa.Le cabinet Dentons a récolté une brochette de neufs étudiants :et, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université de Montréal,, de l’UQAM,, de l’Université Laval, et, de l’Université d’Ottawa.Le cabinet McMillan a retenu cinq stagiaires à son bureau de Montréal pour l’année 2023 et 2024 :et, de l’Université McGill,et, de l’Université de Montréal.Le gros cabinet qui possède plusieurs bureaux au Canada, ainsi qu’à Londres et à New York, a sélectionné pas moins de 25 stagiaires :et, de l’Université de Montréal,et, de l’Université Laval,et, de l’Université McGill,et, de l’Université d’Ottawa,, de l’UQAM,et, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet multidisciplinaire a mis la main sur six stagiaires à son bureau de Montréal :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université McGill, etetLe cabinet d'avocats en droit des affaires de premier plan qui pratique à l'échelle nationale et internationale a retenu les services deet d’, de l’Université de Montréal, deet de, de l’Université McGill, et de, de l’Université Laval.Le cabinet international a récolté pas moins de 15 stagiaires :etLe cabinet pancanadien, qui possède également un bureau à New York, a recruté, de l’Université de Montréal, et, de l’Université d'Ottawa.Le cabinet centenaire spécialisé en propriété intellectuelle a recruté six stagiaires pour les années 2023, 2024 et 2025 :et, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Montréal,, de l'Université McGill, et, de l’Université de Sherbrooke.