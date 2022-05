Selena Lu, Eric Lavallée, Serge Shahinian, Sébastien Vézina, Catherine Méthot, Marie-Claude Côté, Mylène Vallières, Siddhartha Borissov-Beausoleil et Jean-Paul Timothée. Source: Site web de Lavery

Tom Vantroyen et Jef Sprengers. Sources: Site web du cabinet Altius et LinkedIn

Willem Witters et Riet Devriendt. Source: Site web du cabinet d’avocat international Stibbe

Immune Precise Antibodies, une entreprise biothérapeutique basée à Victoria en Colombie-Britannique, a confirmé le mois dernier l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, BioStrand), un groupe d’entités belges reconnu dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie.Cette transaction, qui s’élève à 20 millions d’euros, soit 27 millions de dollars CA, devrait permettre à l’entreprise canadienne d’exploiter la méthodologie développée par BioStrand à partir de l’intelligence artificielle, et qui permet d’accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques.Cette technologie en main, IPA espère conquérir de nouveaux marchés et consolider sa place dans le domaine de la biothérapeutique.IPA était représenté, dans le cadre de cette transaction, par le cabinet Lavery. L’équipe, qui était dirigée par(transactionnel), réunissait(technologie et propriété intellectuelle),(propriété intellectuelle),(valeurs mobilières),(transactionnel),(valeurs mobilières et transactionnelles),(transactionnel),(valeurs mobilières) et(valeurs mobilières).Pour l’aspect local de la transaction lié au droit belge, Lavery était accompagné paret, du cabinet Altius.Le groupe BioStrand était de son côté représenté paret, du cabinet d’avocat international Stibbe.ImmunoPrecise Antibodies est une entreprise biothérapeutique qui soutient ses partenaires commerciaux dans leurs recherches pour découvrir de nouveaux anticorps contre un éventail de classes cibles et de maladies.