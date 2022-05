Me Antoine Aylwin. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Julien Beaulieu. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Catherine Bourget. Source: Site web du Barreau du Québec

Me Sylvie Harvey. Source: Site web du Barreau du Québec

Il y a eu plusieurs appelés, mais peu d’élus au dernier scrutin du Barreau du Québec, qui s’est terminé le 13 mai dernier, alors que huit candidats se disputaient les cinq postes ouverts pour le prochain exercice du conseil d’administration du Barreau.Et les noms sont maintenant dévoilés Voici les résultats du vote électronique visant à combler les postes de la section de Montréal, de Québec et d’Arthabaska―Longueuil―Richelieu.Medevient administrateur pour l’un des deux sièges de Montréal pour un mandat de deux ans. L’avocat en litige civil et administratif chez Fasken a déjà été administrateur du Barreau durant cinq ans, dont deux ans comme vice-président. Le Barreau 2003 a reçu 41% des suffrages des membres votant de Montréal.Le second siège de Montréal sera comblé par Me, également pour un mandat de deux ans. Le Barreau 2012 est procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et occupait le poste de vice-président du Barreau du Québec depuis juin 2021. Il a récolté 36 % des suffrages montréalais.Le siège de Québec sera quant à lui occupé par Me, élue pour un mandat de deux ans avec 70 % des voix des membres votant de Québec. La Barreau 2014 est avocate associée en litige chez Langlois et a fait partie du CA du Jeune Barreau de Québec durant trois ans.Du côté de Longueuil, Mesera l’administratrice pendant deux ans, ayant récolté 70 % des voix de la section. La Barreau 1994 pratique le droit familial chez Chabot. Elle a été présidente du Jeune Barreau de Longueuil, Bâtonnière du Barreau de Longueuil et présidente du Comité sur les femmes dans la profession du Barreau du Québec, en plus d’enseigner à l’École du Barreau.À ces nouveaux administrateurs se greffe une candidate élue par acclamation. Me Nathalie Lavigne siégera comme administratrice des sections Bedford ― Mauricie ― Saint-François. Elle est directrice générale du Centre communautaire juridique de la Mauricie-Bois-Francs.Les taux de participation étaient, à Montréal, de 10,60 %, à Québec de 13,68 % et à Longueil de 10,68 %. Un peu moins de 2 600 membres, sur les quelques 29 000 membres de l’Ordre, ont voté lors du scrutin qui se tenait du 3 au 13 mai.