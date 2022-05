Me Joël Brassard-Morissette

Mea rejoint depuis quelques jours le groupe de droit du travail et de l’emploi de Cain Lamarre, à son bureau de Montréal.L’avocat plaideur en matière de santé et de sécurité du travail, barreau 2009, a commencé sa carrière pour le cabinet SBL Avocats & Notaires, à Saguenay, où Cain Lamarre était déjà bien établi. En 2015, il devient avocat pour l'entreprise Services Conseils PG SST inc., à Boucherville.Quand il décide de revenir en pratique privée, « c’était logique de me tourner vers une équipe que je connaissais depuis plusieurs années », indique l’avocat qui était à la recherche de nouveaux défis.Me Brassard-Morissette juge que son expertise pointue comme conseiller stratégique dans la santé et sécurité aux PME et grandes entreprises viendra compléter celle offerte par son nouveau cabinet.« Sa connaissance fine des enjeux auxquels sont confrontés les employeurs dans la gestion quotidienne de leurs ressources humaines vient renforcer notre engagement à fournir aux employeurs un accompagnement stratégique et à valeur ajoutée », a indiqué le cabinet Cain Lamarre sur LinkedIn à propos de cette nomination.Son défi à ce nouveau poste : profiter du projet de loi 59 qui modernise le régime de santé et de sécurité du travail pour sensibiliser les employeurs face à ces enjeux, surtout en contexte de pénurie de main-d’œuvre.« Une culture d’entreprise saine qui prend en charge la santé et la sécurité de ses employés, qui met en place des mécanismes de prévention, a un meilleur taux de rétention », explique l’avocat.Il pense que son équipe se démarquera grâce à « la disponibilité, la qualité et la rigueur des conseils fournis aux entreprises ».Joël Brassard-Morissette a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2008.Il est membre du conseil d'administration de l’OSBL Les Foutoukours. Basé dans son quartier, Hochelaga-Maisonneuve, l’organisme fait la promotion de l’art clownesque, notamment par la création de spectacles.« Pour moi, c’est important de m’impliquer dans ma communauté et de supporter le milieu artistique québécois. Je trouve les prouesses techniques de leurs spectacles extraordinaires », confie-t-il.