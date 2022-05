L’ancien juge Albert Gobeil s’est éteint… Source: Dignity Memorial

L’ancien juges’est éteint à l’âge de 90 ans.Ce barreau 1958 a commencé à exercer comme avocat en droit familial et en droit public à Thetford Mines et à Sherbrooke. En 1975, Me Gobeil est nommé juge à la Cour du bien-être social, qui deviendra le Tribunal de la jeunesse.Le juge Albert Gobeil est nommé juge en chef de cette cour en 1985. Trois ans plus tard, il devient le premier juge en chef de la Cour du Québec, à l’issue de l’unification des cours au Québec. La Cour provinciale, la Cour des sessions de la paix et le Tribunal de la jeunesse ne formaient plus qu’une cour, instituée par le ministre de la JusticeLe juge en chef Albert Gobeil avait comme adjoints régionaux le jugeà Montréal, et le jugeà Québec.Peu après sa nomination, le juge en chef Albert Gobeil précise sa vision de la Cour du Québec. « L’objectif de la Cour du Québec ... est de voir comment on peut moderniser ce qui existe déjà pour une meilleure administration de la justice, pour une meilleure accessibilité, pour une meilleure efficacité, pour une meilleure qualité », explique-t-il dans La Presse le 13 octobre 1988.Albert Gobeil occupe la fonction de juge en chef de 1988 à 1995, avant de siéger à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.Peu avant d’achever son mandat, Albert Gobeil adresse le message suivant à l’ensemble des juges de la Cour du Québec: « Dès le début, j’ai voulu exercer mes fonctions à partir de la conviction que la Cour du Québec succédait à trois institutions judiciaires qui avaient chacune accumulé des richesses qu’il nous était maintenant demandé non pas d’écarter mais de mettre en commun. Il m’apparaissait alors que nous devions faire sentir et comprendre à tous et à toutes les collègues de chacune de ces juridictions que nous reconnaissions l’importance de leur contribution collective jusque-là, la richesse qu’elle représentait en même temps que la qualité et la compétence de chaque juge ... . Il s’agissait d’aller plus avant et si, dans le passé, chaque cour, pour atteindre ses objectifs, devait faire valoir sa spécificité et sa différence, il s’agissait de voir comment dorénavant, tout en maintenant intacte la spécificité des matières propres à chaque juridiction, il était nécessaire de faire valoir l’unicité de la fonction et de ses exigences. »Durant sa carrière, Albert Gobeil a également exercé les fonctions de président du Conseil de la magistrature.Albert Gobeil a été chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, là même où il avait été diplômé en droit en 1957, alors que la faculté venait de naître.Sur le site de l’Université de Sherbrooke, Albert Gobeil racontait les cours qu’il suivait comme étudiant, au grenier du palais de justice de Sherbrooke. Les lieux servaient également de dortoirs aux étudiants.Albert Gobeil a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel en octobre 2021.Albert Gobeil laisse dans le deuil ses quatre enfants, douze petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.