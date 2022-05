Source: Shutterstock

Aux États-Unis, les étudiants en droit préfèrent les cours à distance, malgré un taux de succès inférieur aux cours en présence.Les facultés américaines de droit ont amélioré leur offre de cours en ligne, au point que les étudiants sont de plus en plus nombreux à adopter l’apprentissage à distance.Les étudiants interrogés par sondages montrent un plus grand intérêt pour l’enseignement à distance, que ce qu’il était il y a un an, selon des études menées par l’AccessLex Institute et par Gallup, relève Reuters.Les étudiants ayant suivi leurs cours en présence sont plus nombreux (78 %) à juger le programme bon ou excellent, que ceux qui ont étudié la plupart ou la totalité des cours à distance (72 %).L’écart est cependant bien plus faible que l’an passé. En 2021, 57 % des étudiants en ligne et 76 % des étudiants en présence jugeaient positivement leur programme d’études.Le programme en ligne de juris doctor suscite la même tendance à l’amélioration. L’an passé, seuls 11 % des étudiants disaient pouvoir recommander ce programme à leur famille ou à leurs amis. Ils sont 16 % à en dire autant cette année.Depuis mars 2020, les universités et les écoles de droit ont fait face à plus de 250 poursuites judiciaires, de la part d’étudiants réclamant le remboursement de leurs frais de scolarité en raison du passage à l’enseignement à distance.