Source: LinkedIn

Source: Site web de Charles Goelen

Le moins qu’on puisse dire, c’est quen’a pas le temps de se tourner les pouces. Après avoir complété son stage chez Lex Start et débuté sa carrière chez Lex Start Avocats, le Barreau 2020 a lancé tout récemment son propre cabinet. Il assiste également l’avocatedans certains mandats.Sa pratique privée, Atlas Legal, se concentre sur le droit corporatif. Me Goelen souhaite ainsi aider les entrepreneurs à donner vie à leurs projets.« Après des études scientifiques, j’avais l’option de devenir avocat ou ingénieur, raconte-t-il. J’ai choisi le droit parce que je me disais que ça aurait plus d’impact dans ma communauté. »De prime abord, ce parcours n’a rien d’inusité. Ce qui distingue Charles Goelen des autres, c’est tout le reste.Depuis 2011, ce dernier pratique en effet le karaté et a obtenu sa ceinture noire en décembre dernier. Il participera au Championnat du monde de karaté par catégorie de poids en Pologne, les 24 et 25 septembre prochains.« C’est ma première compétition internationale. C’est vraiment un honneur d’y participer », confie-t-il avec excitation.Pour se mesurer aux plus grands karatékas de la planète, Charles Goelen se soumet à un entraînement rigoureux. « C’est très important de se préparer pour ce genre d’évènements. Je fais en moyenne trois heures d'entraînement par jour, si ce n’est pas plus. Je consacre le reste de mon temps au développement de ma pratique privée. »Même si le droit et le karaté ont peu de points en commun, l’activité sportive l’aide dans sa carrière juridique. « Le fait de pratiquer le karaté me force à être organisé, me donne la discipline d’être méticuleux sur les détails », dit-il.Comme si les titres d’avocat et de karatéka ne lui suffisaient pas, Charles Goelen fait aussi partie des Forces armées canadiennes à titre de chauffeur.« Je suis arrivé au Canada à 14 ans avec mes parents après avoir quitté la Belgique. Je voulais faire partie d’une organisation plus grande que moi », explique-t-il. Il a d’abord tenté de rejoindre le Collège royal militaire pour poursuivre ses études sans succès, puisqu’il n’était pas encore citoyen canadien.« Au cégep, j’ai croisé quelqu’un qui faisait partie de la réserve. C’est lui qui m’a convaincu de rejoindre l’armée pour découvrir de nouvelles expériences et vivre des expériences que je ne vivrais jamais au civil. »Ses années en uniforme lui ont inculqué la discipline et l’adaptabilité. « Il y a beaucoup d’imprévus dans l’armée. Il faut toujours s’organiser pour réagir à des situations inattendues. Comme avocat, ça me permet de faire exactement ça et de me rendre plus confiant dans mes prises de décisions », remarque le caporal.Comme si ce n’était pas assez, Charles Goelen se lance maintenant dans la musique. « Je chante depuis que j’ai six ans. Je me suis dit qu’il était temps que j’en fasse une vraie carrière », explique-t-il.Il donnera son premier concert le 1er juillet à Montréal. Pour l’instant, il n’a pas d’autre spectacle prévu. « Je commence par ça. J’ai déjà beaucoup de choses à faire! » On n’a pas de mal à le croire.