Tikinas Nedil. Source: LinkedIn

ne compte pas ses heures. L’étudiante en droit civil s’implique dans plusieurs causes. Le travail de la mentore à la Section de droit civil ainsi qu’au Bureau international n’est d’ailleurs pas passé inaperçu à l’ABC-Québec : elle est la récipiendaire du Prix étudiant - Engagement social cette année.À l’université, l’avocate en devenir agit comme personne-ressource pour le cours Droits et libertés, de même que pour l'Association des étudiants en droit du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.Selon un communiqué publié par la Faculté de droit, l’objectif de Tikinas Nedil est ainsi de « faciliter l'intégration des étudiantes et étudiants de l'Université d'Ottawa tout en leur permettant de se développer dans leurs études ».Tikinas Nedil a aussi contribué à améliorer l'accès à la justice en participant à un projet pro bono concernant les droits des travailleurs étrangers temporaires. Elle a également travaillé bénévolement au Centre de justice de proximité de l'Outaouais.La récompense lui sera décernée le 15 juin à l’occasion du dîner présidentiel de l’ABC-Québec, auquel les juges en chef des trois paliers de tribunaux judiciaires de la province assisteront.Les prix Jules-Deschênes et Claude-Beaudoin - Excellence - Sections de droit, qui soulignent l’implication bénévole des membres de l’ABC-Québec, seront remis au même moment, respectivement àet à la section Actions collectives.