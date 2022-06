Alexis Bourdeau. Source: LinkedIn

Le cabinet BCF Avocats d’affaires accueille dans ses rangs Me, un ancien conseiller en fiscalité, comme avocat en immigration d’affaires.« Je suis très content. J’ai été très bien accueilli par l’équipe. J’ai hâte de relever les nouveaux défis qui m’attendent. Pratiquer chez BCF rejoint mes objectifs professionnels à court et à long terme », se réjouit Me Bourdeau.Le Barreau 2020 explique avoir été attiré par « l’esprit entrepreneurial » de BCF.Il quitte le cabinet d’audit financier EY (Ernst & Young) où il a fait son stage en droit, avant d’y travailler comme professionnel en fiscalité. Au cours de la dernière année, il y pratiquait comme avocat en immigration d’affaires. Il a également été conseiller en fiscalité (fiducies et successions) chez Richter.Chez BCF, l’avocat compte compléter son parcours professionnel en travaillant auprès d’industries qu’il connaît moins, comme les industries du cinéma, de la télévision, de l’agroalimentaire ou pharmaceutique, pour des moyennes et grandes entreprises, ainsi que pour des multinationales.Il s’appuie sur son parcours dans le milieu des affaires et son expérience en fiscalité des expatriés pour conseiller au mieux ses clients.L’avocat a validé un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke (2018), ainsi qu’un MBA en 2019.