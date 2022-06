Mathieu Dion, de GBV Avocats, le notaire Hugo Beauchesne, de Roger Plante & Associés. Source: LinkedIn

L'avocat Richard Cantin. Source: LinkedIn

Combustion Expert Énergie (CEE) déborde désormais les trois chenaux de la rivière Saint-Maurice : l’entreprise trifluvienne confirme l’achat de Roco Industrie, à Québec.Spécialisée en chaufferies industrielles et en chaudières à biomasse, CEE espère maintenant desservir de nouveaux clients à Québec, notamment dans les régions adjacentes à la Capitale-Nationale et à l’est du Québec.Les copropriétaires de CEE,et, confirment que les employés de Roco Industrie resteront en poste. Ces derniers voient leur arrivée d’un bon œil, selon elles.« L’accueil a été très chaleureux, on sent que les employés sont fébriles à l’idée de travailler avec leurs nouveaux collègues de Trois-Rivières et nous le sommes tout autant », explique Mme Goulet.Les deux entreprises combinent désormais une flotte de chaudières de location de plus de 20 unités, avec des capacités allant de 25 HP à 2100 HP. CEE estiment que ces ressources sont suffisantes pour répondre aux demandes des industries.Dans le cadre de cette transaction, Combustion Expert Énergie était représenté par, de GBV Avocats, tandis que Roco Industrie était représenté par le notaire, de Roger Plante & Associés.Les propriétaires de Roco Industrie,et, ont aussi sollicité les services de la firme GB2C, qui les a accompagnés dans le processus de vente.Le Groupe B2C, qui a été fondé par l’avocatet le comptable, s’est chargé d’identifier et d’intéresser l’« acquéreur idéal », CEE, qui assure la continuité de l’entreprise.« En prenant conscience de nos similitudes et de notre belle complémentarité, c’est avec beaucoup de sérieux que nous avons entrepris les démarches pour en venir à cette acquisition et nous sommes très heureuses d’annoncer la nouvelle à nos clients et partenaires », ajoute Claudia Goulet, qui croit que Mme Lavergne et M. Martineau ont laissé leur entreprise entre de « bonnes mains ».Sur la photo de gauche à droite : les copropriétaires de Combustion Expert Énergie, Claudia Goulet et Sylvie Milette, ainsi que les propriétaires de Roco Industrie, Colette Lavergne et Robert Martineau.