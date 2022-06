Me André-J. Barette. Source: Eterna Groupe Financier

« Je cherchais une occasion d’être davantage dans une ligne d’affaires », explique d’entrée de jeu Me, qui vient de franchir une étape professionnelle des plus significatives : quitter la pratique privée, à laquelle il vient de consacrer 38 années…Le 1er mars dernier, Me Barette a donc quitté BLG, où il a passé les 16 dernières années, pour devenir vice-président, Affaires juridiques du cabinet Eterna Groupe Financier. Il devient aussi vice-président du Trust Eterna, pour lequel il sera responsable des opérations et du développement des affaires.Eterna regroupe plusieurs filiales spécialisées tant dans la gestion de patrimoine que les assurances et les services fiduciaires. Comme vice-président de la société fiduciaire Trust Eterna, Me Barette verra donc à identifier les occasions de croissance et planifier les stratégies de développement de ce marché.Les services fiduciaires étant un domaine dont la complexité va croissante, plusieurs champs de pratique s’y côtoient : le droit de la succession et testamentaire, les régimes de protection, des domaines auxquels se greffent le droit de la famille, la fiscalité, la gestion de patrimoine, sans parler des enjeux transfrontaliers, contractuels et institutionnels de certains dossiers…« On parle de tout ce qui touche l’administration du bien d’autrui. Le domaine s’étant complexifié dans les dernières années, cela exige une grande expérience et une bonne connaissance de la multidisciplinarité » inhérente au secteur, précise André-J. Barette.Le Barreau 1983 est donc l’expert en résidence du Trust Eterna sur ces questions—il est après tout auteur, conférencier, formateur et enseignant sur ces questions auprès notamment du Barreau du Québec, des universités McGill et de Montréal, et d’associations sectorielles, comme l’Association de la planification fiscale et financière.L’un des importants plaideurs du domaine au pays, Me Barette apportera également son expérience du litige à l’arsenal de solutions proposées par le Trust Eterna. « Il y a beaucoup de litiges fiscaux », faisant en sorte que l’arbitrage et la gestion du risque deviennent très importants dans plusieurs dossiers. « Le spectre de questions auxquelles il faut pouvoir répondre est très varié. »Il y a plus. Ayant accompagné plusieurs types de clientèles à négocier les nombreux méandres du domaine, il compte mettre son expérience au service d’Eterna afin de consolider sa position de guichet unique de la planification successorale. Et développer l’offre auprès des clientèles ciblées, soit les entreprises, mais aussi les particuliers, leurs conseillers et leurs gestionnaires de patrimoine.À cet égard, les produits et services offerts aux fiducies testamentaires constituent une part importante du portefeuille de Trust Eterna, qui compte développer davantage le marché des fiducies familiales. « Tout ce qui concerne la bienfaisance nous intéresse également – que ce soit au chapitre de la dotation ou d’une fiducie d’utilité sociale », ajoute Me Barrette.Ainsi, les activités de fiduciaire, de dépositaire et de conservation de biens seront sous la houlette d’André-J. Barette, qui s’enthousiasme à l’idée d’aller au front du développement de ces activités et d’en superviser les opérations.Un autre chapeau s’ajoute, alors que Me Barette prend également la direction des affaires juridiques d’Eterna Groupe financier. La société de portefeuille propose ainsi des services de gestion d’actifs, d’assurance, de services administratifs et de philanthropie pour des clientèles institutionnelles, comme les caisses de retraite et les fondations.« Ça faisait plusieurs années déjà que contemplais l’idée d’aller voir du côté de l’entreprise », dit-il pour expliquer que l’occasion d’aller chez Eterna, où chaque aspect de son expertise sera utile, était trop belle pour être ignorée.La vie en cabinet lui manquera-t-elle? Après toutes ces années en pratique privée, il a davantage développé une expertise en service-conseil depuis quelque temps. La progression vers l’entreprise s’inscrit donc dans le cours normal des choses.« Mais c’est certain que je sors de ma zone de confort », et c’est justement ce qui rend le défi aussi stimulant.