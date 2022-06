L’avocat Michael John Avenatti. Source: Mary Altaffer/The Associated Press/CBC/Radio-Canada

Il a représenté l'actrice pornodans son bras de fer avec, pour ensuite la flouer de quelque 300 000 dollars., l’avocat californien qui a attaqué Donald Trump et le juge de la Cour suprême, vient d’être condamné à 4 ans de pénitencier pour avoir fraudé son ex-cliente Stormy Daniels.Selon la poursuite, Avenatti avait empoché l’avance de 297 000 dollars versée à Stormy Daniels par l’éditeur de ses mémoires, « Full Disclosure », dans lesquelles l’actrice relatait ses ébats sexuels avec Donald Trump.Stormy Daniels avait reçu un pot-de-vin de 130 000 dollars versé par l’ancien avocat de Trump,, pour qu’elle taise son aventure avec celui qui était alors candidat à la présidentielle. Michael Avenatti l’avait représenté dans cette affaire pour la libérer de son obligation de confidentialité.Et c’est ainsi que les mémoires de la star porno ont été publiées.Pendant des mois, il a fait croire à Stormy Daniels que l’éditeur de ses mémoires n’avait pas honoré sa promesse de lui verser une avance, alors qu’il l’avait lui-même empoché. Dans sa défense, Michael Avenatti a plaidé qu’il n’avait fait que prendre son dû pour des honoraires impayés.Il a été radié du barreau californien en 2020 après avoir été accusé de tentative d’extorsion à l'endroit du fabricant Nike. Il purge présentement une peine de prison pour cette affaire, à laquelle s’ajoutera quelques années de la peine qu’il vient de se voir imposée pour sa fraude de Stormy Daniels.Michael Avenatti s’est fait connaître dans les années 2000 pour son style de plaideur tonitruant, poursuivant plusieurs compagnies du palmarès Fortune 500 et plusieurs célébrités, dont Paris Hilton.Il fait présentement face à plusieurs accusations de fraude envers d’autres clients, à New York et en Californie.