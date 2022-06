Me Juliette Champagne. Source: ÉNAP

Deux avocates rejoignent le nouveau ministre de la Langue française,Le ministre de la Justice, lui-même avocat, a été nommé ministre de la Langue française, à la suite de l’adoption du projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. La création du ministère était une des dispositions du projet de loi.Meest nommée sous-ministre du ministère de la Langue française. Elle était déjà aux côtés de Simon Jolin-Barrette puisqu’elle était jusqu’à présent sous-ministre associée au ministère de la Justice, où elle était chargée du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française.Ce barreau 1991 a débuté sa carrière comme enseignante à la faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise en France. En 1999, elle revient au Québec pour rejoindre l'Assemblée nationale. Elle occupe plusieurs postes en lien avec la francophonie, et en 2009 rejoint le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur.Elle quitte le ministère en 2014 pour l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), où Me Champagne poursuit son parcours comme directrice de l’enseignement et de la recherche.Elle fait son retour dans un ministère en 2020 comme sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ce secrétariat est ensuite rattaché au ministère de la Justice.Juliette Champagne détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international public de l'université de Montréal. Elle est également diplômée de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, et de l'Université Paris II Panthéon–Assas.Quant à Me, elle est nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française. Elle était secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif.D’abord juriste à la Commission européenne, à Strasbourg, elle rejoint en 2002 le ministère de la Justice comme avocate légiste. Elle effectue un passage comme avocate à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de 2008 à 2010. Elle revient ensuite au ministère de la Justice comme avocate légiste principale, avant d'être nommée coordonnatrice à la législation gouvernementale au bureau du ministre associé.En 2018, elle rejoint le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour occuper les fonctions de directrice du bureau du ministre et secrétaire générale, par intérim. Elle devient sous-ministre adjointe et rejoint finalement en 2021 le ministère du Conseil exécutif.Me Lajoie détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international et transnational de l’Université Laval, en plus d’avoir étudié à l’Académie de droit international de La Haye et à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP).Le conseil des ministres a aussi nommé un duo d’avocats à la Commission des partenaires du marché du travail: l’un est habitué à représenter la partie patronale dans les négociations, l’autre représente habituellement les travailleurs.Meest reconduit comme membre de la Commission des partenaires du marché du travail. Il est le président de la Fédération des cégeps depuis 2015.Me Tremblay a œuvré durant 25 ans à la Fédération des commissions scolaires du Québec, qu'il a quitté en 2015 alors qu'il était directeur du service juridique et secrétaire général. Parallèlement, ce barreau 1990 a été le président du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) de 2006 à 2015.L’avocat détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit public de l'Université Laval. Il possède aussi une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP).Meest aussi nommée de nouveau à la cette même commission. Elle est conseillère principale au président national des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) Canada.Après des débuts comme traductrice juridique, le barreau 1991 devient adjointe principale au directeur canadien du syndicat UNITE HERE. En 2001, elle rejoint les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (Local 500) comme coordonnatrice des services juridiques. C'est en 2008 qu’elle intègre les TUAC Canada, d'abord comme représentante nationale, puis comme directrice régionale pour le Québec, avant d'être nommée conseillère principale.Me Anouk Collet détient un baccalauréat en droit et une maîtrise ès sciences en relations industrielles de l'Université de Montréal.Meest nommé à nouveau membre de la Commission des transports du Québec, où il siège depuis 2017.L’avocat a exercé en pratique privée successivement chez Racicot & Lassonde, chez Hudon, Gendron, Harris, Thomas, chez Allaire et associés, puis chez Brouillette Charpentier Fortin.Il rejoint le Cirque du Soleil en 1995 comme conseiller juridique, avant de faire un passage de cinq ans chez Pratt & Whitney Canada comme conseiller juridique principal. Il retourne ensuite au Cirque du Soleil en tant qu’adjoint au vice-président multimédia, directeur à la gestion de projets et à la planification, puis directeur général adjoint. L’avocat est ensuite nommé vice-président du Cirque du Soleil Média, jusqu’en 2015.Me Bergevin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, et un certificat en histoire de l’Université de Montréal. Il est membre du barreau depuis 1989.Meest nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne.Ce barreau 1968 a effectué l’essentiel de sa carrière comme avocat associé chez Norton Rose Fulbright, où il a été avocat principal. Depuis 2016, ce membre émérite du Barreau du Québec est avocat et arbitre en pratique privée.Me Touchette détient une licence en droit de l'Université Laval.est nommé membre du conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne. Il est arbitre en droit du travail en pratique privée.Côme Poulin a exercé en pratique privée dès ses débuts en 1970. Il œuvre alors chez Massé Poulin avocat, avant de rejoindre Amyot, Lesage, Bernard, Drolet & associés, puis Bouvier, Lagacé avocats.Mais c’est au cabinet Pouliot L’écuyer que Côme Poulin effectue l’essentiel de son parcours, puisqu’il y exerce de 1984 à 2007.Me Côme Poulin détient une licence en droit de l’Université Laval.