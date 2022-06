Les actualités, petites et grandes, de cabinet se poursuivent, avec un mélange de nominations et de quelques projets communautaires.Le cabinet lavalois, qui est très actif sur TikTok , accueille d’une façon bien originale ses étudiantes en droit pour l’été 2022.et, de l’UQÀM,et, de l’Université de Montréal, et, de l’Université d’Ottawa, ont été mises en scène dans la vidéo suivante Source : Alepin Gauthier / TikTok.Sur une note plus sérieuse, soulignons le départ dedu Conseil d'administration de la Fondation Cité de la Santé. Après dix ans, Me Alepin sentait le besoin de prendre sa retraite à titre d’administrateur.Il s’est joint à l’organisme à l’âge de 25 ans, alors que sa mère,, siégeait au CA.« Être administrateur m’a permis de constater à quel point les besoins sont grands. La clientèle desservie par le CISSS est tellement vaste et tellement variée ! J’ai réalisé que chaque geste compte et peut faire une grande différence. Si chacun s’engage, selon ses moyens, on peut accomplir de grandes choses pour la santé de notre population à Laval », a déclaré Maxime Alepin.Le cabinet Alepin Gauthier est un cabinet familial qui a été fondé par les parents de Maxime Alepin et de, Brigitte Gauthier etAlepin Gauthier n’est pas le seul à accueillir des étudiants pour l’été : Blakes a confirmé l’arrivée deet, de l’Université McGill,, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Montréal,et, pour la saison estivale 2022.De gauche à droite : From left to right: Simon Rollat, Lily Dubrovsky, Naomi Barney Purdie, Sacha Vincent, Justine Czech, Jamélie Renaud-Steppan, Justin Renaud-Payette, Grace Nguebou and Justin Allard. Source : Blakes / LinkedInL’équipe Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels de BLG, qui est co-dirigée par, a participé au Symposium sur la protection de la vie privée 2022 de l’International Association of Privacy Professionals.Source : Éloïse Gratton / LinkedInL’avocate en droit des affaires et technologies émergentes,, a pris la parole le 31 mai dernier dans le cadre de la Conférence annuelle de l’Association nationale des tuteurs et curateurs publics.La Barreau 2021 a profité de son intervention pour brosser un tour d’horizon des actifs numériques et de la chaîne de blocs.Dans le cadre de sa pratique, à Québec, Me Godbout conseille ses clients sur diverses questions commerciales complexes, notamment dans le domaine des technologies financières et en matière de chaîne de blocs ainsi que dans l’industrie des technologies émergentes.Le Réseau des femmes du bureau de Montréal a tenu la semaine dernière son premier événement de réseautage pour soutenir l’organisme Dress for Success Worldwide, dont la mission est de fournir des vêtements professionnels aux femmes défavorisées.L’événement a notamment réuni les avocates, associées et directrices suivantes :etSource : Norton Rose Fulbright / LinkedInL’avocat, qui exerce chez Stein Monast depuis bientôt 45 ans, est le nouveau récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur, un prix qui souligne son engagement bénévole au sein de la communauté.Me Rochon s’est impliqué auprès de la Société Alzheimer de Québec pendant 17 ans. Il a notamment été administrateur et président de la Société de 2003 à 2021.Me Rochon travaille principalement dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, droit immobilier et litiges et résolution des différends.Le lieutenant-gouverneur du Québec,, et Claude Rochon. Source : Stein Monast / LinkedIn.Il est un peu tôt pour parler d’un projet, mais… l’avocate, de Therrien Couture Joli-Coeur, a entrepris des démarches afin de développer un projet de sauvegarde et de requalification de l’église Saint-Clément de Viauville.Ses collègues de l’OBNL HocheLab et elle, se sont ainsi adressés au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour tenter d’offrir un second souffle au monument religieux. Me Therrien espère « redonner » au bâtiment son rôle « rassembleur et central » au quartier Viauville et le faire « rayonner » au-delà de l’arrondissement.« Ce programme nous permettra notamment de faire évaluer l’état de la bâtisse, de faire des études de faisabilité sur différents projets et, bien sûr, de consulter les citoyens pour connaître leurs idées », indique-t-elle en ligne.Source : Emilie Therrien / LinkedInLe cabinet multidisciplinaire de Lévis, qui œuvre en droit civil, en droit commercial et notamment en droit des assurances, a recruté une nouvelle réceptionniste et adjointe administrative,Source : Verreau Dufresne Avocats / LinkedInMme Pichette se joint ainsi à une équipe de treize avocats et de quatre parajuristes.