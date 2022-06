Jennifer Raso, Konstanze von Schütz, Jérémy Boulanger-Bonnelly et Sarah Riley Case. Source: Sites web de McGill

Dès le 1er août,sera professeure adjointe, après avoir assumé les mêmes fonctions à la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta.Celle-ci se penche sur la façon dont les technologies algorithmiques transforment les décisions administratives. Elle s’intéresse aussi à leurs conséquences sur l’équité procédurale et la justice opérationnelle.Ses recherches ont notamment été soutenues par le Conseil de recherche en sciences humaines et les bourses de recherche Endeavor en Australie, et citées par le Rapporteur spécial en pauvreté extrême et droits de la personne des Nations unies.débutera pour sa part à titre de boursière-chercheuse Wainwright junior le 1er janvier prochain. Elle deviendra professeure adjointe le 1er août 2023.Elle se concentre sur le droit privé, avec un accent sur le droit de la propriété. Son travail examine les idées fondamentales et les composantes constituantes du droit privé des points de vue théoriques, comparatifs et historiques.Toujours le 1er janvier 2023,débutera à titre de boursier Boulton junior. Il prendra ensuite le rôle de professeur adjoint le 1er août de l’année prochaine.Ce dernier complète présentement un SJD à l’Université de Toronto, s’intéressant à l’accès à la justice, et recoupent la procédure civile, le règlement de différends, le droit comparé et le droit constitutionnel.Il est président du sous-comité d’accès à la justice de l’Association du Barreau canadien.Comme l’Université McGill l’avait annoncé le mois dernier,Case accédera pour sa part au rôle de professeure adjointe le 1er août prochain, après un mandat d’un an à titre de boursière Boulton junior.Elle termine en ce moment son SJD à l'Université de Toronto, où elle est boursière de la Fondation Trudeau. Elle est aussi boursière Fulbright à l'Institute for Global Law and Policy de la Harvard Law School.