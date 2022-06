L’heure est à la relève : plusieurs cabinets accueillent cette semaine leur plus récente cohorte de stagiaires pour l’été, tandis que d’autres se préparent pour l’été.Survol.BCF Avocats d’affaires lance cette semaine le bal des stagiaires et étudiants en droit. Ils sont en effet nombreux à avoir fait leur entrée au bureau de Québec du cabinet :etKiosque à poutines, photobooth et bières de la Microbrasserie Pit Caribou étaient notamment disponibles sur les lieux pour accueillir les étudiants.Photo : BCF Avocats d’affaires / LinkedInSoulignons dans un autre ordre d’idée la participation de BCF Avocats d’affaires au RAID Banque Nationale à Lévis, où 9 professionnels du cabinet ont pédalé sur une distance de 800 kilomètres afin d’amasser des fonds pour la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.L’équipe de BCF était composée des personnes suivantes :etAu total, plus de 130 000 $ ont été récoltés pour cet organisme.Sur une note plus ludique, BLG a amassé plus de 10 000 $ grâce au concours « Entarter un avocat » organisé dans le cadre de la campagne Give a Day, en appui à la fondation Stephen Lewis.Contemplez quelques photos… Elles valent le détour.Source : Borden Ladner Gervais / LinkedInL’équipe de Cain Lamarre Abitibi-Témiscamingue a reçu le Filon Employeur de choix remis lors du dernier Gala de la Chambre de commerce de Val-d’Or.Le cabinet dit souhaiter, avec l’obtention de ce prix, « attirer et retenir » des professionnels en Abitibi pour le « bénéfice » de sa clientèle.Source : Cain Lamarre / LinkedInLe cabinet montréalais accueille cinq stagiaires dans ses rangs pour l’été, dont trois femmes :, de l'UQAM,et, de l’Université de Montréal, et, de l’Université McGill.Photo : De Grandpré Chait / LinkedInDans le cadre de son activité de printemps, les membres du cabinet se sont réunis au Palais des congrès de Montréal pour assister à l’exposition immersive consacrée à l'œuvre de Vincent Van Gogh.L’événement s’est terminé au Café du Parquet à l’occasion d’un 5 à 7.Source : LJT Avocats / Lawyers / LinkedInPlusieurs membres de Norton Rose Fulbright à Québec se sont réunis le temps d’une randonnée… comme quoi l’été est bel et bien à nos portes !Source : LinkedIn / Olga FarmanLe cabinet de l’Outaouais a remis plusieurs bourses de persévérance à l’occasion de la Cérémonie de remise des bourses 2022 qui a eu lieu le 10 mai dernier.Source : RPGL Avocats / LinkedIn.Avez-vous sorti vos bâtons de golf ?Stein Monast est l’un des commanditaires de La Classique Golf-Vélo de Québec, organisée par l’Institut de développement urbain du Québec. L’événement a eu lieu le 6 juin dernier au Club de Golf Royal Québec.Cet événement de réseautage sous forme de journée en plein air réunit plusieurs leaders de l’immobilier commercial.Parmi les autres commanditaires, notons le Groupe Mach, Immostar et Immeubles Roussin, notamment.La boutique de litige, Woods, a recruté de nouvelles recrues pour l’été :, de l’UQAM,, de l’Université McGill,de l’Université de Sherbrooke, et, de l’Université McGill.Ces étudiants intégreront le cabinet en 2024 à titre de stagiaires.