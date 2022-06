Caroline Magnan. Source: Université d’Ottawa

Bradley Wiseman. Source: LinkedIn

La doctorante Marie-Hélène Dufour. Source: Université de Sherbrooke

Robert Leckey. Source: Université McGill

Que se passe-t-il du côté de vos alma mater ?Découvrez-le ici.Caroline Magnan, directrice du programme de certification de common law en français (CCLF) a reçu hier le prix Boréal (catégorie Rapprochement) 2022 pour souligner les cours en français qu’elle offre à des étudiants de l’Ouest canadien.Créé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, ce prix souligne la contribution d’un individu ou d’un groupe au renforcement des liens entre les communautés francophones du Canada.« Sans la collaboration des facultés de droit des universités de la Saskatchewan et de Calgary de même que de groupes comme l’Association des juristes d’expression française, il serait impossible d’offrir une formation juridique en français dans les Prairies. Or, une telle formation accroît le nombre de juristes bilingues pouvant travailler en anglais et en français, ce qui élargit par le fait même l’accès à la justice dans les deux langues officielles », fait valoir, qui enseigne le droit aux universités de Calgary et de la Saskatchewan.La CCLF permet à des étudiants en droit des universités de Calgary et de la Saskatchewan de faire environ un tiers de leurs études de Juris Doctor en français.Deux diplômés à la… Cour suprême !Les candidatsetont été retenus à titre d’auxiliaires juridiques à la Cour suprême du Canada (CSC) pour l’année 2023-2024. M. Wiseman sera l’auxiliaire du jugetandis que M. Breton sera l’auxiliaire de la personne qui succèdera au juge Moldaver.Ces stages d’un an leur offriront l’occasion d’effectuer des recherches sur des points de droit ou encore de rédiger des mémoires à l’intention des juges en plus d’assister ceux-ci à la Cour.Bradley Wiseman est titulaire d’un baccalauréat en droit (2019) et d’un diplôme Juris Doctor en common law nord-américaine (2020). Il est actuellement auxiliaire juridique à la Cour fédérale auprès des honorables jugesetÀ l’automne 2022, il entamera sa maîtrise en théorie du droit à l'Université de New York.Au cours de ses études à la Faculté de droit, M. Wiseman a travaillé comme auxiliaire de recherche pour professeursetAnthony Breton est titulaire d’un baccalauréat en droit à la Faculté de droit. Il est actuellement candidat à la maîtrise en politique publique et en administration publique à l’Université Concordia.Avant de devenir l’auxiliaire du remplaçant du juge Moldaver, M. Breton complètera une cléricature d’un an auprès du juge en chef de la Cour d’appel fédérale,Anthony Breton a étudié le droit international des droits humains au Costa Rica, en Norvège et à Washington. Il a également été auxiliaire juridique auprès de l’honorable jugeau sein de la section des appels de la Cour pénale internationale ainsi que comme stagiaire juridique au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Mauritanie.La doctorantea de nouveau été récompensée pour sa thèse de doctorat : elle a reçu le prix d’excellence de l’Association des professeures et des professeurs de droit du Québec (APDQ).Ce prix, d’un montant de 2 500$, s’ajoute aux récompenses obtenues par la professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a notamment bénéficiéAu cours de ses études doctorales, elle a bénéficié d’une bourse de doctorat du Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier ainsi que du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).Elle a complété sa thèse, intitulée « Le contrat d'entreprise de construction dans un contexte de grand chantier. Contribution au renouvellement du régime de droit civil applicable à la réalisation d'ouvrages immobiliers d'envergure », sous la direction de la professeurea récemment soutenu sa thèse, intitulée : « Les neurosciences en droit pénal, une preuve surestimée ».Elle a défendu celle-ci devant un comité formé de, d’, de l’Université Laval, de, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, et, de l’Université de Moncton.a elle aussi soutenu sa thèse, intitulée « La codification du droit international privé vietnamien à la lumière de la codification québécoise ».Elle a présenté celle-ci devant un jury composé de, de, deet d’, de l’Université Laval, de, de Foreign Trade University à Hanoi, et de, de l’Université Montpellier 1.La Faculté de droit de l’Université McGill et le Fonds Purge LGBT ont annoncé la création de bourses visant à promouvoir la justice 2SLGBTQ+. La première soutient l’apprentissage pratique tandis que la seconde privilégie la recherche pour la communauté étudiante en droit.« Cette subvention du Fonds Purge LGBT créera de nouvelles connaissances et, à travers ses récipiendaires, augmentera la force d’impact pour des questions d’importance pour nos communautés 2SLGBTQ+ », a déclaré le doyenLa bourse du Fonds Purge LGBT pour l’apprentissage pratique soutiendra les expériences d’apprentissage liées aux droits 2SLGBTQ+. Elle sera remise annuellement par la Faculté de droit à un ou plusieurs membres de la communauté étudiante. La bourse de recherche du Fonds Purge LGBT sera elle aussi remise annuellement, mais à un ou des étudiants dont la recherche est centrée sur les droits 2SLGBTQ+. Cette dernière bourse sera octroyée de « préférence » aux personnes qui « font face à des barrières systématiques à l’éducation », sans que le communiqué mentionne des catégories précises.Le Fonds Purge tire son nom de la « Purge LGBT », qui est survenue dans les années 1950 et 1960 au sein des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale. Des milliers de membres de la communauté 2SLGBTQ+ ont été victime de discrimination et de harcèlement au sein de ces organismes.Les deux font la paire ! Le Département des sciences juridiques de l’UQAM accueille deux nouvelles recrues au sein de son corps professoral :etJosiane Rioux Collin termine son doctorat en droit à l’Université de Sherbrooke, sous la direction des professeureset, où elle est également chargée de cours depuis 2016.Sa thèse, financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche du Québec—Société et culture, porte sur les fonctions répressives et promotionnelles du droit dans la création d’environnements alimentaires sains.Alexandre Lillo s’intéresse au droit public et au droit de l’environnement, avec un accent particulier sur les questions liées à l’eau. Ses travaux de recherche portent également sur le domaine émergent du droit des jeux vidéo et sur l’usage du jeu comme stratégie en matière de pédagogie et de développement social.