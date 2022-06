Me Louis Morisset et Stan Magidson. Sources: AMF et ASC

Le 1er juillet, Mequittera son poste de PDG des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).Me Morisset occupait ces fonctions depuis le 1er avril 2015. Ce barreau 1996 avait été reconduit en 2019 puis en 2021.Durant le mandat de sept années de Louis Morisset, les ACVM ont mené plusieurs réformes pancanadiennes visant à relever la protection des investisseurs canadiens. Le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada a mis en œuvre les réformes axées sur le client. Les ACVM ont également interdit les frais d'acquisition reportés et les frais de rachat associés.Si son mandat s’achève à la tête des ACVM, Louis Morisset demeure le PDG de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il est entré à l’Autorité comme surintendant des marchés de valeurs en mai 2006. Il en est devenu le PDG en juillet 2013. Auparavant, il était avocat associé spécialisé en valeurs mobilières et fusions & acquisitions chez Stikeman Elliott. Me Morisset détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.C’est, le PDG de l'Alberta Securities Commission (ASC) qui est nommé PDG des ACVM pour un mandat de trois ans. Cet avocat a été associé durant 21 années chez Osler Hoskin & Harcourt à Toronto puis à Calgary. Il a ensuite œuvré comme PDG de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) durant six ans, avant d’entrer à l’ASC en 2016.Stan Magidson détient une maîtrise en droit des sociétés de l’Université de New York et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.« Je suis fier des réalisations des ACVM et de leurs membres, surtout dans le contexte des défis imposés par la pandémie, la rapidité de la transformation de l'industrie et l'évolution des besoins et des préférences des investisseurs, souligne Louis Morisset, par communiqué. Je continuerai d'appuyer les efforts déployés par les ACVM et je suis persuadé que l'expérience exceptionnelle de Stan apportera aux ACVM une direction et des connaissances des plus valables. »