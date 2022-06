L’appel a été rapidement relayé par l’avocat Olivier Morin… Source: LinkedIn

L’avocat criminaliste, âgé de 35 ans, se trouve en soins palliatifs après avoir été frappé par un cancer, alors qu’il n’a pas pu bénéficier d’assurance en raison de sa condition de santé.La conjointe et les deux filles de ce barreau 2012 pourraient se retrouver en difficulté pour affronter la vie sans lui., la belle-sœur de sa conjointe, vient donc de lancer une campagne de sociofinancement afin de leur venir en aide. « Il y a deux jours, j'ai eu cette idée de démarrer cette campagne de financement, au profit de mes nièces et de ma belle-sœur », écrit Sophie Gagnon sur la page de la campagne.« L'idée est née à la suite d'une discussion que j'ai eu(e) avec Jean-Sébastien, à l'hôpital, quant à ses funérailles.« Il mentionnait ne pas vouloir recevoir de fleurs, au salon. Il souhaiterait plutôt que les gens accomplissent des gestes aléatoires de bienveillance, autour d'eux.« C'est dans cet état d'esprit que j'ai complété le questionnaire de Gofundme. Faire un petit geste, qui pourrait faire une différence, autour de moi. »L’appel a été rapidement relayé par l’avocat, directeur associé au Groupe Dusablon, sur sa page LinkedIn, qui a connu Me Comeau en le croisant au palais de justice de Saint-Jérôme.L’avocat lance un appel aux membres du Barreau afin qu’ils manifestent concrètement les valeurs de soutien et de partage. « On va dans les banquets, où on se dit qu’on est bons… Mais là, c’est le temps d’aider un des nôtres! Il est à terre. Il vit le cauchemar de tout père de famille, qui laisse deux jeunes enfants. Donnez trois piasses, mettez votre nom ou pas, mais aidez-le! »On peut soutenir la famille de Me Comeau sur la page de sociofinancement