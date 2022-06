Me Marie Hélène Gauthier. Source: LinkedIn

Le conseil des ministres aime les avocats: il vient de procéder à six nominations parmi les membres du barreau.D’abord, Meest nommée présidente par intérim du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Elle en était jusqu’à présent la vice-présidente.L’actuel président du BAPE,, quitte ses fonctions quatre mois avant la fin de son mandat pour occuper un poste de direction chez Hydro-Québec.Me Gauthier a débuté sa carrière comme avocate en droit commercial et corporatif chez Bérard Avocats.Barreau 1994, elle a été chargée de cours en droit de l'environnement, de l'administration municipale régionale et locale et droit des risques majeurs à la faculté de science politique et de droit de l’UQAM, et chargée de cours en matière de cadre législatif en urbanisme à la faculté de science politique et de droit de cette même université.Elle a aussi été chargée de cours à l’Institut d’urbanisme de la faculté d’aménagement de l’Université de Montréal.En 2012, elle est entrée au BAPE comme membre additionnel à temps partiel. avant de devenir membre six ans plus tard. Elle était vice-présidente au BAPE depuis l’an passé.Me Marie Hélène Gauthier est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle possède également un DESS en gestion à HEC Montréal. Elle est membre de l’Institut de médiation et d'arbitrage du Québec.Meest nommé à nouveau président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il en est le président depuis 2018.Ce barreau 1991 a d’abord pratiqué durant près de dix ans comme associé chez Lavery, de Billy. Il effectue ensuite une autre décennie comme associé chez Langlois Kronström Desjardins, avant de rejoindre le cabinet KSA.En 2012, Me Stéphane Labrie est nommé PDG de la Régie du bâtiment du Québec, qu’il quitte en 2018 quand il est nommé président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Me Stéphane Labrie détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval, et une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski. Il est également Administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.Meest nommé à nouveau régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Il occupe ce poste depuis 2007.Ce barreau 1998 a exercé successivement chez Fasken Martineau Dumoulin, puis chez Desjardins Ducharme Stein Monast.En 2002, il devient coordonnateur de projet et conseiller juridique à la Société des internationaux du sport de Montréal. Il rejoint ensuite le cabinet du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien comme adjoint spécial.En 2006, Il est nommé président du Bureau des gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un an plus tard, il sera nommé à la Régie des alcools, des courses et des jeux.De 2022 à 2007, l’avocat a été le gouverneur et secrétaire-trésorier du Rocket de L’Île-du-Prince-Édouard.Me Savard détient un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration de l’Agence du revenu du Québec.Ce barreau 1987 entre chez Revenu Canada dès son début de carrière, avant de rejoindre le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien comme conseiller à la législation.En 1991, l’avocat arrive au ministère des Finances du Canada comme agent de politique fiscale, puis gestionnaire au secteur de la fiscalité des Premières nations.Me Marc Grandisson se joint en 2002 au ministère des Finances du Québec. Il occupe des postes de directeur, avant d’être nommé sous-ministre adjoint, d’abord aux politiques économiques et fiscales, puis au droit fiscal et à la fiscalité. Depuis 2013, l’avocat est sous-ministre adjoint au droit fiscal, à l'optimisation des revenus et aux politiques locales et autochtones.Me Marc Grandisson détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est également Administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés de cette même université.Meest nommé membre indépendant du conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal. Il est associé directeur chez Sagard Holdings depuis deux ans.Ce barreau 1998 a commencé sa carrière d'avocat chez Borden Ladner Gervais. Il rejoint ensuite le cabinet McKinsey comme associé directeur du bureau montréalais, où il effectue l’essentiel de son parcours.En 2016, Me Jonathan Tétrault est nommé président et chef de la direction du Cirque du Soleil. Il est alors responsable de l’ensemble des opérations et des activités de développement de l’entreprise. Il quitte au début de l’année 2020, et rejoint Sagard Holdings.Me Jonathan Tétrault détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, un diplôme universitaire d'études des politiques internationales de l’ Institut d'études politiques (IEP) de Paris, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Oxford.Meest nommée membre indépendante du conseil d’administration de la Société du Grand Théâtre de Québec. Elle est avocate et secrétaire corporative conformité et gestion immobilière à l’Aéroport de Québec.L’avocate a pratiqué d’abord chez Fontaine Garneau & Associés, avant de rejoindre Fortsum comme directrice du contentieux et secrétaire corporative. Elle a aussi exercé comme avocate chez Télus.Elle œuvre à l’Aéroport de Québec depuis 2009. Et depuis 2012, elle est membre du conseil d’administration du CHU de Québec, dont elle est la deuxième vice-présidente.Me Lefrançois est chargée de cours en droit des contrats et en droit des affaires à la faculté de droit de l’Université Laval depuis 2003.Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université Laval. Elle est Administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de la même université.