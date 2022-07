Caroline J. Simard. Source: Site web du CRTC

compte de nouvelles cordes à son arc ; l’avocate, qui détient un doctorat de l’Université McGill, est nommée commissaire aux élections fédérales. Elle entrera en fonction le 15 août prochain.« Après des recherches approfondies, auxquelles ont participé de hauts fonctionnaires, dont la directrice des poursuites pénales, je suis convaincu que nous avons trouvé la meilleure candidate, explique, directeur général des élections du Canada. Mme Simard contribuera sans aucun doute à protéger l'intégrité du processus électoral et à maintenir la confiance du public dans les élections fédérales. »Caroline J. Simard occupe le poste de vice-présidente, Radiodiffusion, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) depuis 2017. Dans l'exercice de ses responsabilités, elle a rendu des décisions sur des questions d'observation et d'application de la loi.Me Simard a été assermentée comme avocate en 1996. Bachelière en droit de l’Université de Montréal, elle a été conseillère juridique au ministère de la Justice pendant dix ans tout juste avant de se joindre au CRTC.Caroline J. Simard a été spécialiste principale en télécommunications pour l'Union internationale des télécommunications, un organisme des Nations Unies, entre 2004 et 2007. Elle a obtenu une bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines, dans le cadre de ses études à l’Université McGill.Elle a été conférencière à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et au Séminaire international sur la Société de l’information, la dignité humaine et les droits de l’Homme (McGill).Me Simard succédera à l’actuel commissaire,, qui occupe le poste depuis dix ans.« Je tiens à remercier M. Côté pour son travail acharné et son dévouement au service des Canadiens, non seulement pendant son mandat à titre de commissaire, mais aussi pendant toute sa carrière au sein de la fonction publique », a ajouté M. Perrault.Me Simard a décliné notre demande d’entretien, préférant ne pas accorder d’entrevue avant d’entrer en fonction.