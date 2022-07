Gabrielle Tremblay. Source: LinkedIn

passe à de nouvelles mains ! La Barreau 2018 a quitté Borden Ladner Gervais, où elle a commencé comme étudiante en droit en mai 2015, pour devenir conseillère juridique senior à la Banque Nationale.« C’est avec enthousiasme et une immense gratitude pour tous mes anciens collègues et mentors que j’entreprends un nouveau défi comme conseillère juridique senior à la Financière Banque Nationale, dans une équipe exceptionnelle tant par son expertise que les individus qui la forment », a déclaré l’avocate sur LinkedIn.Me Tremblay a été conseillère juridique bénévole pour l’organisme Dis-Moi en plus d’avoir été stagiaire juridique, en 2015, pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.Diplômée du Collège Jean-de-Brébeuf, elle détient un baccalauréat en droit civil et common law de l’Université McGill.Source : Gabrielle Tremblay / LinkedIn