Me Michèle Durocher. Source: LinkedIn

L’avocatea reçu une avalanche d’amour… en ligne !La Barreau 1987 a quitté le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal après 34 ans et demi de loyaux services. Me Durocher était depuis cinq ans chef de service du contentieux.« Jeudi dernier, j’ai refermé la porte de mon bureau pour la dernière fois. Pas de trompette, ni de tapis rouge. Juste la main sur la poignée de porte, un petit mouvement du bras et je venais de mettre un terme à 34 ans 1/2 de travail au sein du CIUSSS (...) », souligne-t-elle en ligne.Les réactions n’ont pas manqué de s’enchaîner avec près de 800 mentions j’aime et une centaine de commentaires. Ils sont nombreux à se succéder pour lui souhaiter une belle retraite, dont l’ancienne bâtonnière,Au fil des discussions, Me Durocher explique avoir « reçu beaucoup de mes équipes et du contentieux », relatant au passage qu’elle estimait qu’il était temps pour elle de tourner la page. « Non pas de départ tristounet. Le simple constat du temps qui passe », conclut-elle.Plusieurs de ses collègues en ont profité pour lui rendre une nouvelle fois hommage, en plus des célébrations pour la remercier du travail accompli.