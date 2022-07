Me Michel Ghali. Source: LinkedIn

Me Philippe Tremblay. Source: Lavery

Me Jean-François Lécuyer. Source: Notarial Plus

Le conseil des ministres a nommé récemment cinq nouveaux membres du Tribunal administratif du Québec.Meest affecté à la section des affaires sociales. Il est avocat plaideur au Centre communautaire juridique de Montréal depuis dix ans.Auparavant, ce barreau 2011 était avocat plaideur à la Régie des alcools des courses et des jeux.Me Michel Ghali est également chargé de cours à l’École du barreau. Il est le président du comité d’éthique et de professionnalisme des avocats au barreau de Montréal.Me Ghali détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, et une attestation au programme de formation de la relève en gestion de HEC Montréal.Meest affectée à la section des affaires immobilières. Elle est avocate à la Ville de MascoucheMe Godbout commence sa carrière d’avocate à la Cour supérieure, avant d’exercer à la division des affaires criminelles et pénales du Centre communautaire juridique de Montréal. Elle pratique à la Cour d’appel du Québec.Puis, ce barreau 2005 se joint au cabinet Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau en 2008, où elle reste plus d’une décennie. Elle exerce à la Ville de Mascouche depuis trois ans.Me Sharon Godbout détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Meest affectée à la section des affaires sociales. Elle est cheffe de division à la Division des programmes sociaux de la Direction des poursuites pénales et criminelles à la Ville de Montréal.Me Provost a entamé son parcours professionnel au Bureau des affaires criminelles et pénales du Centre communautaire juridique de Montréal. Elle se joint ensuite à la Commission des services juridiques comme avocate au service de recherche.En 2004, ce barreau 2003 est nommée procureure à la Direction des poursuites pénales et criminelles, à la Cour municipale de Montréal. Elle est nommée cheffe de division à la Division des programmes sociaux de la DPCP en 2017.Me Julie Provost détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest affecté à la section des affaires immobilières. Il est avocat associé au sein de la firme Lavery, de Billy.Me Tremblay a débuté sa carrière chez Joli-Coeur Lacasse, avant de rejoindre le cabinet Martineau Walker. En 2000, il se joint à Heenan Blaikie où il devient associé.C’est en 2014 que ce barreau 1987 entre chez Lavery, de Billy, où il exerce au sein de l’équipe de litige commercial. Il agit dans des dossiers de construction, notamment en préparant les documents d’appel de proposition, la rédaction et la négociation des ententes contractuelles. Il a agi ainsi pour le projet du Réseau Express Métropolitain (REM) et le nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).Me Philippe Tremblay détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommé membre notaire du TAQ. Il est affecté à la section des affaires immobilières. M. Lécuyer est notaire au sein de la firme Gestion Jean-François Lécuyer à Val-d’Or.Me Lécuyer a été coroner-investigateur à temps partiel jusqu’en 2017. Il a aussi été président du Rotary Val-d’Or.Me Lécuyer détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université de Sherbrooke. Il a également une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM.