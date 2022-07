Isabelle Lafontaine n'est plus... Source: Dignity Memorial

Mes’est éteinte à l’âge de 89 ans.Originaire de Montréal, Isabelle Lafontaine a été diplômée en droit de l’Université de Montréal en 1957. Elle reçoit la Médaille du Gouverneur Général pour avoir obtenu la plus haute note lors de chacune de ses trois années universitaires, lors desquelles elle s’était engagée dans l’association étudiante.La future avocate fait partie d'un groupe de pression qui envoie àun mémoire sur l'accession aux études universitaires.En 1956, elle participe même à une blague, se faisant passer pour une célèbre comédienne française de passage à un match de football à Toronto. Un tirage promet au gagnant de danser avec la vedette. Les billets se vendent rapidement… permettant de financer des œuvres de l’Université de Toronto.Cette avocate spécialisée en droit social et familial a commencé sa carrière à l'aide juridique. Son parcours l'emmène ensuite à la Commission des affaires sociales, avant l'obtention d'une maîtrise en droit.Elle se joint ensuite au service juridique de l'Ordre des infirmières du Québec.Nommée juge au Tribunal de la Jeunesse en 1991, Me Isabelle Lafontaine prend sa retraite en 2002.L’avocate mène durant toute sa vie son engagement féministe et social. Elle a aussi lutté pour la préservation de la forêt de Saraguay, désormais intégrée au réseau des grands parcs de Montréal.Elle s’était aussi impliquée dans le dossier de la déconfessionnalisation de l’École Notre-Dame-des-Neiges à la fin des années 1980.Me Isabelle Lafontaine laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses deux petits-enfants et son arrière-petit-fils.