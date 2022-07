Mettre sur pied un comité LGBTQ2S+ au sein du cabinet afin de mieux définir ses normes d’inclusion ;

Établir des politiques spécifiques qui recensent et suppriment les obstacles à la participation de la communauté LGBTQ2S+ au sein du cabinet ;

Encourager ses employés à suivre un minimum d’une formation par année afin d’être sensibilisés à l’existence des biais inconscients, ainsi qu’aux réalités et aux enjeux propres à la communauté LGBTQ2S+ ;

Chercher à faire bénéficier davantage d’organisations à but non lucratif admissibles provenant du milieu LGBTQ2S+ de l’offre de services juridiques pro bono de Novalex.

Ça bouge chez Devichy ? Et c’est normal ! Le cabinet lançait récemment son programme Bouge avec Devichy pour aider ses employés à prendre soin de leur santé.Le cabinet a ainsi offert à son personnel une séance de yoga, une activité réputée pour ses bienfaits sur la santé physique et psychologique.Source : Devichy Avocats / LinkedInPas de logo arc-en-ciel pour Novalex. Le cabinet, qui s’identifie comme étant à « fort impact social », se propose de souligner le mois de la Fierté autrement. Le cabinet s’engage ainsi, d’ici à juin 2023, à mettre en œuvre différentes initiatives pour éviter que son personnel LGBTQ2S+ soit victime d’exclusion.L’entreprise, plus précisément, se propose de :« Depuis le début de ce mois important, choisi pour commémorer les émeutes de Stonewall, qui sont survenues à la fin-juin 1969 dans le quartier Greenwich Village, à New York, Novalex cherche à affirmer son engagement envers la communauté LGBTQ2S+, tout en évitant de tomber dans le fameux pinkwashing », précise le cabinet sur LinkedIn.Source : Novalex / LinkedInLe blogue de l’American Bar Association a publié un billet pour souligner la contribution de, associée chez Litige Forseti à Montréal, au développement des modes de prévention et règlement des différends.Le texte en question est disponible ici , en anglais, et porte sur l’immunité des arbitres au Québec.Source : Litige Forseti / LinkedInUne « belle attention » ? Ce sont les termes employés par l’associée chez Simard Boivin Lemieux,. Celle qui vient tout juste de compléter son mandat comme bâtonnière du Saguenay-Lac–Jean-Jean a en effet vu son engagement reconnu par le Barreau du Québec.Source : Lyne Bourdeau / LinkedInSaviez-vous que la Société de l’assurance automobile du Québec a publié les nouvelles politiques d’évaluation du comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds qui entreront en vigueur le 1er janvier prochain ?Le cabinet Stein Monast le sait bien… et à préparer dans cette optique une vidéo qui résume les principaux changements à venir. Une formation sera également offerte le 9 septembre prochain via la plateforme Teams.Source : Pierre-Olivier Ménard Dumas / LinkedInL’avocat associé chez Cain Lamarre à Québec,, enseignera le cours JUR2100 Droit du travail à l’automne prochain à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.Le Barreau 2014 en a fait l’annonce sur LinkedIn plus tôt cette semaine.Me Lecours pratique en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’en droit de la santé. Il représente une clientèle composée de PME, d’institutions publiques et de grandes entreprises.