L’été commence bien pour ces dix avocats nommés par le conseil des ministres.Meest nommée secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif. Elle était directrice générale de la Direction générale des affaires juridiques dans le secteur des Affaires sociales et occupation du territoire au ministère de la Justice.Ce barreau 2000 a débuté comme avocate chez Langlois Gaudreau, avant de rejoindre la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), puis la Société d’Habitation du Québec.Quand elle quitte la Société d’Habitation du Québec en 2015, elle en est la directrice des affaires juridiques. Et c’est dans le même poste qu’elle arrive au ministère de la Sécurité publique en 2015. C’est en 2020 qu’elle signe son entrée au ministère de la Justice.Me Marilyn Thibault détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommée présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Elle est présentement avocate associée au sein de la firme Therrien Couture Joli-Cœur.Avant d’être membre du barreau en 2009, elle a été chargée de cours aux facultés de droit de l’Université de Sherbrooke et de l’Université d’Ottawa. Auxiliaire juridique du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, elle se joint ensuite au cabinet Joli-Coeur Lacasse, qui fusionne en 2002 avec Therrien Couture pour former Therrien Couture Joli-Cœur.Me Manon Lavoie détient un baccalauréat ès arts de l’Université de King’s College à Halifax, une licence en common law de l’Université de Moncton, une maîtrise en droit de l’Université McGill, et une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa.Meest nommé protecteur national de l’élève. Il est le premier à occuper ce poste nouvellement créé par la Loi sur le protecteur national de l’élève.Me Bernier est le président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles depuis deux ans.Ce barreau 1995 a commencé sa carrière professionnelle comme avocat en droit administratif, droit social et droit criminel chez Mario Bouchard et associés, avant de rejoindre la firme Thivierge Bradley.Me Bernier devient alors représentant au Tribunal administratif du Québec pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, puis conseiller juridique à la Régie des rentes du Québec, et responsable des affaires juridiques et du Secrétariat général au Conseil de gestion de l’assurance parentale.Mais c’est chez au Protecteur du citoyen que Me Jean-François Bernier effectue son plus long parcours. Il devient le vice-protecteur du citoyen chargé des Affaires institutionnelles et prévention.De 2018 à 2020, Me Bernier occupe successivement les fonctions de sous-ministre adjoint aux affaires francophones et partenariats au ministère des Relations internationales et de la Francophonie, puis celles d’administrateur d'État affecté au Secrétariat aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.Me Jean-François Bernier détient un baccalauréat en études anciennes, une maîtrise en archéologie classique et un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle possède également une maîtrise en administration publique de l’ École nationale d'administration publique (ÉNAP).Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration d’Héma-Québec. Il est directeur principal chez TACT Intelligence-conseil.Ce barreau 1996 a occupé les fonctions de conseiller politique au cabinet du chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec de 1999 à 2003, avant d’occuper des fonctions similaires au cabinet du ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, puis du ministre Développement économique, de l'Innovation et de l’Exportation.Il rejoint ensuite le secteur privé à des postes de direction, d’abord comme chef des relations gouvernementales pour le Québec chez Janssen-Ortho, puis pour AstraZeneca Canada, avant d’arriver chez TACT.Me Jean-Frédéric Lafontaine détient un baccalauréat ès sciences en neurobiologie de l’Université McGill, ainsi qu’un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke.Meest nommée présidente du conseil d’administration du Musée d’Art contemporain de Montréal.Vice-présidente aux investissements et aux affaires juridiques chez Ivanhoe Cambridge, ce barreau 2005 a débuté en cabinet, avant de rejoindre la Société québécoise des infrastructures (SQI) en 2009. C’est en 2015 que l’avocate entre chez Ivanhoe Cambridge comme consultante, avant d’évoluer jusqu’à la vice-présidence.Me Claudie Imbleau-Chagnon détient un baccalauréat en droit et un DESS en common law nord-américaine de l’Université de Montréal. Elle est aussi titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université McGill.Meest nommée à nouveau membre indépendant du conseil d’administration du Musée d’Art contemporain de Montréal. Elle est directrice des affaires juridiques chargée des fusions et acquisitions, valeurs mobilières et corporatif chez Saputo.Après avoir exercé chez McCarthy Tétrault puis chez Blake, Cassels & Graydon, ce barreau 2007 devient avocate principale chez Bombardier. C’est en 2021 qu’elle se joint à Saputo.Me Éléonore Derome détient un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise ès sciences de la gestion de HEC Montréal. Elle possède un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en négociation industrielle de la Harvard Law School.Meest nommée à nouveau membre indépendant du conseil d’administration du Musée d’Art contemporain de Montréal.Ce barreau 1990 a effectué un long parcours d’avocate associée chez Ogilvy Renault devenu Norton Rose Fulbright.Elle a été la PDG de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.Me Josée Noiseux détient un baccalauréat en sciences de l’Université de Sherbrooke, un baccalauréat en droit de l’Université McGill, et elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse.Ce barreau 1999 est associé directeur du bureau de Québec de Lavery, de Billy. Après des débuts comme avocat chez Beauvais Truchon, Me Simon Clément devient associé chez Langlois Kronström Desjardins avocats, puis chez Stein Monast. Il s’est joint à Lavery, de Billy en 2020.Me Clément détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.L’avocat à la retraiteest nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec. Il a été chef de l’exploitation et des affaires juridiques chez Québecor jusqu’à sa retraite au printemps 2022.Avocat associé chez Ogilvy Renault jusqu’en 2007, il entre ensuite chez Québecor comme vice-président aux affaires juridiques.Marc Tremblay détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Meest nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.Il est le PDG de l’ Association des hôtels du Grand Montréal. Ce barreau 2001 a exercé chez Mandeville et associés et chez Robinson Sheppard Shapiro. Il a aussi été directeur de la formation de l’Association du barreau canadien pour le Québec, de même que responsable des commandites et avocat lors des Outgames mondiaux de l’Association internationale sportive pour gais et lesbiennes en 2006.Me Boudreault détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.