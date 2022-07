Me Mélanie Boudreault. Source: LinkedIn

Cette avocate au riche parcours en fiscalité arrive dans un cabinet de Brossard.Meest nommée directrice principale en fiscalité chez les comptables de Demers Beaulne. Sa pratique est axée sur le litige fiscal en plus d’intervenir en réorganisation corporative et fiscale.Elle plaide devant les instances administratives, les tribunaux civils, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel du Québec, la Cour fédérale et la Cour fédéral d’appel.L’avocate vient de quitter le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur, où elle a fait un passage comme avocate-fiscaliste depuis l’automne dernier.La barreau 2003 a œuvré successivement comme associée chez Morency, puis comme associée-déléguée chez Bernard & Brassard, avant de se joindre à Delegatus.En 2016, l’avocate lance son propre cabinet de services juridiques à Longueuil, qui porte son nom. Cinq ans plus tard, elle a donc repris la route des grands cabinets en se joignant à Therrien Couture Joli-Coeur, puis à Demers Beaulne.Me Mélanie Boudreault détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, et un DESS en planification fiscale de l’Université de Sherbrooke.Elle est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.