La poursuite contre l'ordre religieux catholique Les Clercs de St-Viateur impliquait des actes commis entre 1935 et aujourd'hui dans plus de 20 établissements de l'organisation. Source: Radio-Canada

Un juge de la Cour supérieure du Québec a rejeté un règlement de 28 millions de dollars dans une poursuite pour abus sexuel contre Les Clercs de Saint-Viateur en raison des frais juridiques élevés associés à l'accord.L'entente aurait accordé au cabinet d'avocats montréalais Arsenault, Dufresne et Wee, qui représentait les plaignants, plus de 8 millions de dollars en honoraires.Le jugeécrit dans une décision du 4 juillet que ces honoraires sont « excessifs » et ne sont pas dans l'intérêt des plus de 375 victimes d'abus sexuels qui faisaient partie de l'action collective.Le juge Davis dit que le cabinet a fait un « travail remarquable » et qu'il s'attend à ce qu'un nouvel accord avec des honoraires raisonnables puisse être conclu et soumis à nouveau au tribunal.La poursuite contre l'ordre religieux catholique Les Clercs de Saint-Viateur concernait des actes commis entre 1935 et aujourd'hui dans plus de 20 établissements dirigés par le groupe, y compris des pensionnats.En juillet 2021, un prêtre de l'ordre, le révérend, a été condamné à trois ans et demi de prison pour des actes criminels à caractère sexuel sur une dizaine de victimes mineures au moment des crimes commis entre 1961 et 1989.