Me Raynald Bordeleau n'est plus... Source: Memoria

Me, ancien procureur de la Couronne, s’est éteint à l’âge de 75 ans.Ce barreau 1974, diplômé en droit de l’Université de Montréal, a exercé durant toute sa carrière comme représentant du procureur général du Québec, comme procureur de la Couronne pour le district d’Abitibi-Témiscamingue et du Grand Nord du Québec.Le talent de Me Raynald Bordeleau avait suscité la création d’un groupe de fidèles, qui venaient assister à ses plaidoiries.Ainsi, sur la page de l’avis de décès, des messages rendent hommage aux prestations et au professionnalisme de l’ancien procureur de la Couronne. « C’était un procureur de la couronne avec une grande éloquence !! Il avait même ses fidèles au Palais de justice de LaSarre….le voir plaider c’était digne des meilleures séries de télé américaine », louerenchérit: « il avait même son fan-club a LaSarre qui le suivait a chaque fois qu'il plaidait. Pour Raynald il n'y avait pas de gros ou de petits dossiers, pour lui ce qu'il recherchait, c'était la justice avant tout et il s'y donnait à fond. »Plusieurs juges témoignent de leur profond respect pour Me Bordeleau. « Il fut le procureur au tout premier dossier que j’ai traité comme juge au palais de justice de La Sarre en 1985; et le destin a voulu qu’il instruise ses dernières affaires devant moi, aussi au palais de justice de La Sarre, salue l’ex-juge à la Cour du Québecsur la page de l’avis de décès. Je garde de Raynald le souvenir d’une personne d’une grande rigueur intellectuelle, d’une intégrité sans failles et d’une éloquence peu commune qu’il savait assortir d’un humour des plus fins. »Le juge à la retraitene tarit pas d’éloges envers Me Bordeleau. « Ayant eu la chance de côtoyer Raynald comme adversaire, puis ensuite comme collègue et enfin comme plaideur devant moi, j'ai pu constater et apprécier sa probité, sa grande compétence et son humour subtil, écrit Serge Boisvert. Son départ prématuré est une grande perte non seulement pour votre famille mais pour l'ensemble du monde juridique, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue. »« Raynald était considéré comme un homme de grande culture, passionné de musique et des arts sous toutes ses formes. Il a toujours été soucieux de sa famille et de ses amis, envers lesquels il démontrait son indéfectible dévouement et une grande générosité », salue l’avis de décès.