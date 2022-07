La présidente du JBM, Alexandra Paquette. Sources: LinkedIn et Shutterstock

Le Jeune Barreau de Montréal annonce le retour de son programme de Bourse de démarrage de cabinet.Mettrez-vous la main sur les 20 000 $ ?Le JBM poursuit la tradition de soutien au démarrage de cabinet. Le programme, qui en est à sa 10e édition, propose cette année plus de 20 000 $ en argent, produits et services à son récipiendaire.Rappelons que cette bourse fait la promotion l’entrepreneuriat chez les avocats montréalais de dix ans et moins de pratique.La lauréate de l’an dernier, la co-fondatrice du cabinet Heritt Avocats , se souvient du soutien institutionnel qu’elle dit avoir ressenti.« Ce prix représente pour nous toutes une aide précieuse, bien évidemment, mais c’est en réalité bien plus qu’une question monétaire. Derrière ce prix, nous voyons une forme de reconnaissance, que nous apprécions à sa juste valeur, mais surtout, nous espérons que cela donnera de l’espoir et de la confiance à tous les jeunes avocats qui nous ressemblent. »La présidente du JBM,, précise pour sa part que le prochain récipiendaire recevra un montant d’argent, mais aussi des produits et services nécessaires au démarrage d’une entreprise.« À travers cette Bourse, le JBM souhaite non seulement soutenir les jeunes avocats dans leur projet de création d’entreprise en leur donnant accès à une panoplie d’outils et de services, mais aussi de valoriser les meilleures pratiques pour quiconque souhaite ouvrir son cabinet », explique-t-elle par voie de communiqué.L’organisation croit qu’un tel programme comble un besoin en permettant à de nouveaux avocats de faire preuve d'entrepreneuriat.Les avocats intéressés ont jusqu’au 2 septembre 2022 pour déposer leurs candidatures.Ce n’est pas la première initiative du genre mise de l’avant par le JBM, l’organisme ayant récemment publié la troisième édition de son Guide de démarrage de l’entreprise.Disponible en ligne, ce guide de 120 pages regroupe des informations de nature juridique pour aider les citoyens qui désirent se « lancer dans l’aventure entrepreneuriale ».Le Guide de démarrage de l’entreprise est rédigé par des avocats bénévoles pour aider les entrepreneurs néophytes et les futurs entrepreneurs à comprendre les étapes à franchir et les soutenir dans la création d’une entreprise.