Novacap a été conseillée par une équipe de McCarthy Tétrault. Sources: Sites web de Novacap, de Ratehub.ca et de McCarthy Tétrault

Le géant du financement privé Novacap fait l’acquisition du comparateur en ligne Ratehub.ca.Le fonds d’investissement privé Novacap, qui gère plus de 8 milliards d’actifs, devient l’actionnaire majoritaire de Ratehub, dont la plateforme en ligne permet de comparer les hypothèques, les cartes de crédit, et les services bancaires et d’assurance. Ratehub fournit également un accès à des courtiers internes dans ces domaines.Douze ans après sa création par Alyssa Furtado et James Laird, Ratehub a bien grandi, bien qu’elle a refusé une offre d’un million de dollars pour 7 % de son capital, en 2016, dans le cadre de l’émission télévisée Dragon’s Den. Deux ans plus tard, Ratehub finançait son développement avec une enveloppe de 12 millions de dollars apportée par la firme Elephant Partners, qui laissait la majorité aux fondateurs.À l’époque, Ratehub rejoignait 5 millions d’utilisateurs annuellement. À présent, elle en compte près de quatre fois plus, soit 19 millions, en comptant sa plateforme éducative MoneySense.ca.Osler, Hoskin & Harcourt a agi comme conseiller juridique de Ratehub.ca. Le cabinet ne nous a pas communiqué la liste des avocats qui ont agi dans cette transaction.Novacap a été conseillée par une équipe de McCarthy Tétrault composée deetpour l’aspect fusions & acquisitions,eten services financiers,eten TI et confidentialité,eten réglementation, ainsi queeten droit de l’emploi.Novacap entend mettre ses expertises en croissance d’entreprise au service de Ratehub, qui devient sa cinquième acquisition de plateforme de son fonds de services financiers.La transaction intervient dans un contexte économique mouvementé, avec des taux d’intérêt repartis à la hausse pour une troisième fois sous l’égide de la Banque du Canada. En portant son taux directeur à 2,5 %, la banque centrale prend une décision qui impacte fortement les emprunteurs hypothécaires, qui sont une des cibles de choix de Ratehub.ca. La plateforme revendique être la première au Canada à intégrer un courtier hypothécaire interne.« À la lumière de l'augmentation des taux hypothécaires, suite aux récentes hausses de taux de la Banque du Canada, Ratehub.ca est bien positionné pour continuer à aider les ménages dans le processus de renouvellement, ainsi que pour l'achat de nouvelles maisons », explique Rajiv Bahl, associé principal chez Novacap, par communiqué.Le montant de la transaction n’a pas été rendu public.