Me Émilie Gagné. Source: LinkedIn

« Très heureuse de vous annoncer que je me suis jointe à la grande équipe de Cain Lamarre à titre d’avocate spécialisée en droit du travail et de l’emploi au bureau de Québec », annonce Mesur LinkedIn.Diplômée de l’Université de Laval depuis 2007, l’avocate détient une large expertise professionnelle en droit du travail et de l’emploi de même qu’en droit de la santé et sécurité au travail.Anciennement avocate au CIUSSS de la Capitale-Nationale, Me Gagné plonge désormais dans la grande équipe de Cain Lamarre en droit du travail et de l’emploi, un domaine qu’elle connaît bien.L’arrivée de Me Émilie Gagné est un atout important pour le cabinet Cain Lamarre qui reconnaît la rigueur, la discipline et la disponibilité de cette avocate. « Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, elle propose des stratégies ou des solutions alternatives axées sur les objectifs. Bienvenue parmi nous! », souligne le cabinet sur LinkedIn.La Barreau 2008 enseigne présentement à titre de chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université de Laval en plus de donner des conférences sur le monde du travail et de l’emploi. Elle aborde des sujets tels que la discrimination et le harcèlement au travail, mais aussi les règles entourant la fin d’emploi et l’imposition de mesures disciplinaires et administratives.