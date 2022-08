Me Sarah Thibodeau. Source: LinkedIn

Le Barreau du Québec accueille une nouvelle directrice pour son service des Greffes, alors que Mevient tout juste d’y prendre ses nouvelles fonctions.La Barreau 1997 était jusqu’à tout récemment directrice des greffes à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).« Me Thibodeau est une gestionnaire aguerrie, dotée d’un excellent esprit d’analyse et d'une vision stratégique qui saura contribuer à l’atteinte des objectifs du Barreau du Québec et à l’accomplissement de sa mission », peut-on lire sur le compte LinkedIn de l’Ordre.Les ordres professionnels n’ont plus de secret pour Me Thibodeau, puisqu’elle a passé l’essentiel des années 2010 comme directrice et secrétaire de plusieurs ordres professionnels.Elle a entamé sa carrière comme avocate en pratique privée à la fin des années 1990 avant de prendre pied dans le monde professionnel comme directrice des affaires juridiques à l'Ordre des technologues.Elle a ensuite passé plus de 12 ans au sein de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, d’abord aux affaires juridiques, puis dans des postes de direction, jusqu’à en être nommée secrétaire.Ce fût ensuite l’Ordre des diététistes, où elle a été conseillère principale, puis secrétaire. Elle est passée à l’Ordre des médecins vétérinaires, dont elle a été secrétaire et directrice générale.Après un détour de deux ans par l’OAR du courtage immobilier, elle revient au Barreau, où elle fût stagiaire en droit et avocate au tout début de sa carrière.« J’entame ce nouveau défi avec beaucoup d’enthousiasme et suis extrêmement reconnaissante de la confiance qui m’est accordée », dit la principale intéressée, toujours sur LinkedIn.