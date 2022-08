Mes Mark Fortier, Stéphane Lalande, Antoine Michaud-Soret, Jean Leclerc, Julie Robert, Stéphanie Grondin et Mélanie Ruiz-Pardo. Source: Site web de Cain Lamarre

Le promoteur immobilier Douvelle, Moffet & Associés, de Québec, s’invite à Laurier Québec, l’ancienne Place Laurier, propriété de Ivanhoé Cambridge depuis les années 2000.Ainsi, le Groupe DMA s’associe avec la filiale de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ), Ivanhoé Cambridge, et acquiert 50 % du centre commercial Laurier Québec.La transaction s’élève à 309 millions de dollars.La création d’un « partenariat stratégique » entre les deux firmes permet aussi à DMA d’obtenir une participation de 50 % dans les actifs de l’Édifice Champlain et de la Tour Frontenac, dans le même quadrilatère de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à Québec.En vertu de leur partenariat, DMA est censé participer à l’accélération du « redéveloppement de la propriété commerciale » de Laurier Québec, un projet d’un milliard de dollars sur 10 ans.« Grâce à ce partenariat avec DMA, Ivanhoé Cambridge s’associe à un joueur québécois de premier plan, avec lequel elle partage une vision commune visant à redynamiser un centre commercial emblématique de la Ville de Québec », a déclaré, Cheffe des centres commerciaux au Canada.DMA a été représenté dans le cadre de cette transaction par le cabinet Cain Lamarre, qui a agi à titre de conseiller d’affaires. Mesetont travaillé pour la portion acquisition / financement tandis qu’a œuvré sur la structure d’acquisition et le partenariat avec Ivanhoé Cambridge. Ils ont aussi été accompagnés de Me, Me, Meet Me« Nous sommes heureux d’avoir pu travailler avec Ivanhoé Cambridge sur cette acquisition, a ajouté Pierre Moffet, président de DMA. Cette transaction marque la concrétisation d’initiatives et d’efforts importants de la part de DMA en termes d’acquisition, de développement et de gestion d’actifs (...) ».Joint par Droit-Inc, L’équipe des Affaires publiques d’Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Laurier Québec, a décliné notre demande d’entretien.