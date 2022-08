La Cour suprême remercie ses auxiliaires. Source: LinkedIn

« Au nom de la Cour suprême du Canada, nous remercions nos auxiliaires juridiques ».C’est en ces termes que le plus haut tribunal du pays a tenu à rendre hommage à ses auxiliaires juridiques pour l’année 2021-2022.Ces derniers, qui se comptent au nombre de 36, sont habituellement des bacheliers en droit en préparation de leur Barreau.« Nos auxiliaires nous ont dit que le fait de se retrouver au cœur du processus décisionnel judiciaire de la Cour suprême constitue une expérience inestimable », mentionne le Tribunal sur son compte LinkedIn.Une bonne occasion de socialiser ? La Cour suprême y croit. « Les auxiliaires se rencontrent souvent socialement en dehors du travail, nouant ainsi des amitiés et des liens professionnels qui durent toute leur vie. »Source : Supreme Court of Canada (Office of the Registrar) / Cour suprême du Canada (Bureau du registraire) / LinkedIn