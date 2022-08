Mes Pierre-Emmanuel Girard et Jody Belly. Source: Site web de Dunton Rainville

Pour assurer la relève dans ses différents secteurs de pratique, la firme Dunton Rainville se dit fière de prendre sous son aile deux jeunes avocats dans leurs bureaux situés à Montréal et à Laval.« Nous sommes heureux d’accueillir ces deux nouvelles recrues au sein de notre équipe juridique. Dunton Rainville est constamment à l’affût de professionnels talentueux qui sauront contribuer à l’atteinte de nos objectifs d’affaires en offrant un service hors pair à nos clients », souligne Me, président du Conseil de direction du cabinet.Voici les nouveaux venus.Barreau 2020, Meœuvre principalement dans les domaines du droit du travail, du droit municipal et du droit de l’immigration et de la citoyenneté. Il a effectué un stage en 2019 chez Malouin Phaneuf, un centre de médiation situé à Montréal, pour ensuite travailler pendant presque trois ans chez Blain Avocats, un cabinet spécialisé en droit de l’immigration.« Considérant son parcours juridique diversifié, Me Girard est un avocat polyvalent à l’écoute des besoins de ses clients qui propose des solutions adaptées à ceux-ci », peut-on lire sur le site de Dunton Rainville.Me Girard a souvent été appelé à plaider devant les tribunaux tant administratifs que judiciaires. Il a aussi effectué des représentations devant la Cour fédérale dans le cadre de contrôle judiciaire.Il est membre de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration et du Comité jeunesse de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.Mese concentre sur les domaines des valeurs immobilières, du financement des sociétés ainsi que des fusions et acquisitions. Elle s’est jointe pendant un été, à titre d’étudiante en droit, au cabinet spécialisé en litige, Schneider Avocats.Elle a aussi travaillé pendant trois ans comme auxiliaire de recherche à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. La Barreau 2022 a ensuite effectué son stage professionnel dans l’équipe du droit des affaires au cabinet de Dunton Rainville. Elle peut parler en français, en anglais et en arabe.« Avocate rigoureuse, dynamique et méticuleuse, Me Belly est en mesure de bien conseiller et d’accompagner ses clients dans leurs démarches afin de mener à bien leurs projets », mentionne l’équipe de Dunton Rainville.