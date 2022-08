Me Amélie Boudreau. Source: LinkedIn

« Le 29 juillet dernier marquait mon entrée dans la profession d’avocat, la réalisation d’un rêve que je chérissais depuis toute jeune. »C’est en ces termes que la jeune avocatesoulignait son entrée dans la profession sur le réseau LinkedIn.Me Boudreau, qui a complété son stage chez Dentons, semble heureuse du chemin parcouru ces dernières années.« En cinq ans, j’ai obtenu deux diplômes avec mentions honorifiques, un en Droit civil et un second en Common law. J’ai participé à deux concours de plaidoirie et plusieurs négociations commerciales. J’ai réussi le stage du Barreau et je suis maintenant avocate. Je ne pourrais pas être plus fière ! »Me Boudreau a complété sa formation en droit à l’Université d’Ottawa en mai 2021. Outre sa participation aux concours de plaidoirie Sopinka et Norton Rose Fulbright, la Barreau 2022 a été assistante de recherche juridique à son alma mater entre juin 2020 et mai 2021.Source : LinkedIn / Amélie Boudreau