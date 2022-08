Guy Lefebvre, Shana Chaffai-Parent et Patrick Garon-Savegh. Sources: Site web de l’Université de Montréal et Twitter

Alexandra Bouchard, Clémence Chevalier, Antoine Da Silva et Alexandra Rivest-Beauregard. Sources: Site web de l’Université de Sherbrooke et LinkedIn

René Provost. Source: Site web de l’Université de McGill

Découvrez les plus récentes actualités de facultés de droit…Le professeur de la Faculté de droit et chercheur honoraire au CDACI, s’est fait confier la chaire Wenlan Schlar Chair de la Zhongnan University of Economics and Law, située en Chine.Il enseignera un cours en droit de la vente internationale des marchandises, donnera des conférences, assumera l’encadrement des doctorants et poursuivra ses recherches sur l’émergence des normes en droit des transactions commerciales et internationales.La Faculté de droit de l’UdeM accueille aussi deux nouveaux membres de son corps professoral en droit judiciaire,etShana Chaffai-Parent est actuellement chercheuse affiliée au projet interuniversitaire Accès au droit et à la justice. Elle est aussi impliquée dans les activités du Laboratoire sur les actions collectives de l’Université de Montréal, de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et du groupe RéForMa.Depuis 2017, elle enseigne le droit judiciaire au baccalauréat en droit de l’UdeM. Avant sa carrière académique, cette Barreau 2013 a pratiqué comme avocate en droit civil au cabinet Borden Ladner Gervais.De son côté, Patrick Garon-Sayegh a pratiqué comme avocat chez Miller Thomson. Il est doctorant en droit de l’Université de Toronto en plus d’être bioéthicien. Ses travaux se concentrent sur des questions liées à la preuve et elles sont situées à l’intersection de la philosophie des sciences, de la philosophie du droit et de la rhétorique.Du 5 au 15 juillet dernier, des étudiants de la Faculté de droit ont participé à une École d’été sur le thème « droit autochtone et ses applications ». Pendant ces deux semaines, les élèves ont pu étudier l’application des coutumes locales, la culture Stoney et connaître les impacts du droit autochtone et de sa pratique.Le groupe était accompagné par le professeuret la professeure et vice-doyenne aux affaires internationales et à la recherche,L’étudiantse dit satisfait de son expérience. « J'en ressors transformé dans mon présent étudiant et ma pratique future que je souhaite désormais plus que jamais orienter en droit constitutionnel et autochtone en bonne partie grâce à cette audacieuse initiative de la Faculté », explique-t-il.Plusieurs chercheurs de la Faculté de droit ont reçu durant les dernières semaines des bourses pour appuyer leurs travaux de recherche ainsi que des bourses d’excellence.s’est mérité une bourse d’études supérieures au doctorat de 60 000 dollars, par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Celle-ci lui a été remise pour sa thèse intitulée Une administration publique augmentée par l’intelligence artificielle? Les transformations du droit administratif pour réguler l’usage des nouvelles technologies dans les administrations publiques québécoise et canadienne.s’est fait remettre par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, une bourse d’études supérieures à la maîtrise de 17 500 dollars pour son mémoire intitulé Les personnes lanceuses d'alerte : quelle(s) définition(s) en droit international.a reçu une bourse d’excellence au doctorat de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke d’une valeur de 45 000 dollars. Sa thèse s’intitule pour le moment Les rapports entre droit et science devant le tribunal arbitral du sport : des experts scientifiques dans la défense des athlètes accusés de dopage.a quant à elle obtenu une bourse d’études supérieures d’une valeur de 105 000 dollars, du Canada Joseph-Armand-Bombardier (doctorat) par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.Elle a aussi reçu une bourse doctorale du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) de 77 000 dollars. Ses travaux portent sur La considération des représentations familiales de l’enfant par le droit de la famille et de la jeunesse : perspectives québécoises et françaises présentées à l’aune des droits de l’enfant.Le professeurs’est fait remettre le prix du livre ICON-S pour son essai Rebel Courts - The Administration of Justice by Armed Insurgents. Ce prix est décerné au meilleur ouvrage publié cette année en droit public.Dans ce livre, l’auteur s’intéresse aux insurgés armés qui remplacent parfois l’État à titre d’administrateur du droit et de la justice, dans les zones de guerre.« Rebel Courts présente une riche théorie alliée d’une analyse empirique sophistiquée, offrant un excellent exemple de la recherche interdisciplinaire que promeut ICON-S », a souligné le comité responsable du prix.