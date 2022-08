La juriste Michelle O’Bonsawin est membre abénakise de la Première Nation d’Odanak. Source: Radio-Canada / Youtube

Stephen Rotstein. Source: Site web de l’ABC

Au nom des chefs de l’APNQL, je veux saluer et féliciter la Juge O’Bonsawin pour sa nomination à la CSC du Canada ⁦@apnql⁩ ⁦@AFN_Updates⁩ https://t.co/C67WDBeqLP — Ghislain Picard (@picardghislain) August 19, 2022

Daniel G. Nolett. Source: LinkedIn

Un nouveau chapitre de l’histoire politique et juridique canadienne pourrait s’ouvrir ; le premier ministrela nomination deà la Cour suprême du Canada.La juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, où elle siège depuis 2017, est membre abénakise de la Première Nation d’Odanak. Mme O’Bonsawin est la première femme autochtone a accédé à cette fonction.« Je suis heureux d’annoncer la nomination de la juge Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada, une instance reconnue dans le monde entier pour sa solidité, son excellence et son indépendance. La juge O’Bonsawin a été nommée à la suite d’un processus de sélection ouvert et non partisan », a déclaré le premier ministre.Franco-ontarienne, Michelle O’Bonsawin est aussi « parfaitement » bilingue.La juge O’Bonsawin se spécialise dans les domaines de la santé mentale, des principes de l’arrêt Gladue, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit. Elle a terminé son doctorat en droit plus tôt cette année.Sa nomination est censée pourvoir le poste laissé vacant par le juge unilingue anglophone, dont le départ à la retraite est prévu pour 1er septembre prochain.La nouvelle, publiée plus tôt aujourd’hui, suscite plusieurs réactions dans la Capitale et ailleurs. Le président de l’ABC,, se « réjouit » de l’annonce de la nomination.« L’ABC est ravie que ses appels à la nomination d’une personne autochtone à la Cour suprême du Canada aient été entendus. Nous sommes convaincus que la juge O’Bonsawin sera un atout précieux pour la Cour suprême, et nous avons hâte de travailler avec elle. »Le chef, de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), a transmis ses félicitations à Mme O’Bonsawin sur Twitter.Source : Ghislain Picard / TwitterLe directeur général du Conseil des Abénakis,, a confié son sentiment de fierté et de satisfaction à Radio-Canada, d’autant que cette annonce survient environ un an après la nomination de, première Autochtone à accéder au poste de gouverneure générale.« La Cour suprême, c’est l’ultime cour au pays, ces décisions font jurisprudence, et voir qu’une membre d’une Première Nation va y siéger montre que les Autochtones sont dorénavant pris en considération », a-t-il indiqué.À noter qu’une audience spéciale du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes aura lieu mercredi prochain, au cours de laquelle le gouvernement expliquera les raisons motivant la nomination de la juge O’Bonsawin.Cette audience sera suivie d’une période de questions et réponses en présence de Michelle O’Bonsawin. La séance sera animée par, vice-doyen du Programme de common law en français de la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.