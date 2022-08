Mes Georgina Hartono et William Bourgault. Source: Site web de Langlois

Après le stage, la carrière ! Comme bien d’autres, c’est le chemin qu’ont emprunté, à Montréal, et, à Québec, qui portent maintenant le titre de « maîtres ».Ils ont tous deux été embauchés par Langlois au terme de leur stage de formation professionnelle. À noter qu’ils ont d’autres points communs puisqu’ils exercent tous deux en litige civil et commercial.« Nous sommes fiers de compter parmi nous de jeunes talents prometteurs qui se distinguent par la qualité remarquable de leur travail, leur engagement envers l’excellence et leur esprit d’équipe », indique le cabinet Langlois.Me Hartono a complété sa formation en droit à l’Université McGill, en 2020. Avant de travailler chez Langlois à titre d’étudiante, elle a travaillé à McGill comme assistante de recherche pendant plus de deux ans.Elle a également occupé différentes fonctions auprès de la revue de droit de McGill, dont celle de rédactrice en chef adjointe, entre mai 2017 et mai 2019.Me Hartono représente et conseille des entreprises et des organismes dans le cadre de litiges civils et commerciaux, notamment en matière de responsabilité contractuelle, d’actions collectives, de droit de la consommation, de droit du transport et de propriété intellectuelle.Bachelier de l’Université d’Ottawa, œuvre lui aussi chez Langlois depuis mai 2021. Il a œuvré comme parajuriste chez Beauvais Truchon avocats entre janvier et août 2018.Précisons qu’il s’est démarqué durant ses études universitaires en obtenant plusieurs prix, dont des mentions sur le Palmarès de la doyenne de l’Université d’Ottawa ainsi que la mention finale Magna Cum Laude.Il a également eu l’occasion de représenter son université dans le cadre du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.