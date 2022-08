L’avocat Francis Gervais n’est plus... Source: Site web de Trivium

Une « triste nouvelle » ; « immense tristesse » ; un homme qui inspirait « grand respect ». Les réactions abondent depuis l’annonce du décès de, survenu subitement vendredi après-midi.Bâtonnier du Québec entre 2001 et 2002, Me Gervais détenait depuis 2007 le titre d’avocat émérite. Il était associé chez Trivium depuis mars 2019. Il a toutefois passé la majeure partie de sa carrière chez Deveau, entre juillet 1997 et 2019.« Le bâtonnier Gervais était un avocat de grand talent et un humain extraordinaire. Il aura contribué à l’avancement du droit et de la société sans relâche et à chaque occasion qui s’est présentée à lui », rappelle l’équipe de Trivium par voie de communiqué.Décédé des suites d’un « malaise », Francis Gervais laisse derrière lui son épouse Françoise et ses enfants, Mathieu et Chantal.Bachelier de l’Université de Montréal, Me Gervais a dédié sa carrière au droit professionnel, au litige civil et commercial, au droit de la construction, au droit disciplinaire, au droit bancaire ainsi qu’au droit des assurances et au droit public, administratif et municipal.C’est ainsi sans surprise qu’il s’est retrouvé à la tête de plusieurs organisations, dont l’Association des avocats et avocates de province en septembre 1996 et président de la Fédération de l’Ordre professionnel des juristes du Canada, en plus d’occuper la vice-présidence du Sénat international des barreaux de l’Union Internationale des avocats.Le Barreau du Québec est l’une des organisations à déplorer la perte du bâtonnier Gervais, admiré par l’ordre professionnel.Source : Barreau du Québec / LinkedIn.Sur une note plus intime, l’avocat, directeur adjoint du service des affaires juridiques à la Ville de Laval, a exprimé son affection personnelle pour l’homme qui l’a introduit à la profession juridique.« C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de mon maître de stage, celui qui m'a introduit à la pratique du droit, Me Francis Gervais, un homme rigoureux, juste et passionné par le droit. Un grand juriste nous a quittés. »Source : Jean Prud’homme / LinkedIn, du cabinet Alepin Gauthier à Laval, a elle aussi fait valoir son admiration pour l’homme qui a aussi été bâtonnier de Laval entre 1993 et 1994.« Un grand homme. Un grand juriste. Un pionnier du district de Laval et un as de la déontologie. Quand Me Gervais s’exprimait, on l’écoutait, peu importe notre propre façon de voir les choses. Un homme de fond. Nos condoléances à sa famille, ses proches, son cabinet », indique-t-elle sur Facebook au nom de son cabinet.« Ce fut tout un choc d’apprendre cette triste nouvelle », conclut. Le président de Lanctôt Avocats a côtoyé Me Gervais à l’École du Barreau ainsi qu’à l’Union internationale des avocats.« Par sa vivacité, son énergie et sa très grande compétence, il aura su laisser sa marque auprès de tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer. »