Source: Shutterstock

Ça ne fonctionnera pas

Ce n’est pas une bonne idée

Je ne suis pas sûre que…

J’ai des réserves sur…

10 minutes pour votre brise-glace.

50 minutes pour une activité de remue-méninges.

10 minutes pour regrouper ces activités en catégories.

10 minutes de vote anonyme sur les idées que les participants jugent les plus réalisables.

10 minutes pour discuter des prochaines étapes des trois principales idées.

Voici 10 éléments à suivre pour améliorer vos séances de remue-méninges ainsi que vos résultats marketing dans votre cabinet, selon Attorney at work.Désigner une personne pour diriger la réunion permettra de rendre votre temps plus productif et efficace. Le modérateur doit être une personne considérée comme neutre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre entreprise.Si le patron se trouve à être le modérateur, il ne devra pas émettre ses idées. Il devra plutôt être à l’écoute et donner à chacun une chance de partager des idées.Ne vous contentez pas d'inviter seulement votre équipe de marketing dans cette rencontre. Au lieu de cela, incluez des personnes venant de divers départements de votre cabinet. Vous pouvez même envisager d'inviter des clients, des collègues, des fournisseurs et d'autres partenaires stratégiques à participer au processus.N’oubliez pas d’inclure quelques fois les réceptionnistes, le personnel administratif et les parajuristes à vos séances de brainstorming!Tous les participants à cette rencontre de remue-méninges doivent comprendre l’objectif de cette session. Expliquez pourquoi ils sont là, l’objectif du rassemblement et les règles de la réunion.Voyez cela comme un jeu de société. Tout le monde doit connaître les règles du jeu avant de pouvoir y participer.Pour que votre réunion reste ciblée sur un objectif, il est essentiel de connaître le public cible que vous souhaitez atteindre. Les messages que vous souhaitez envoyer à vos clients doivent être différents de ceux destinés à votre équipe interne.Tentez de connaître votre public cible. Qui sont-ils? Qu’est-ce qui les motive? Quelles plateformes utilisent-ils? De quoi ont-ils envie et besoin?Au tout début de la réunion, demandez à votre modérateur de faire un court brise-glace pour mettre tout le monde à l’aise. Voici un exemple. Le modérateur commence la rencontre en disant une phrase que chaque personne doit compléter à tour de rôle.Par exemple, le modérateur pourrait dire: « Je commence toujours ma routine matinale avec un grand café et… », puis il pointe une personne qui doit compléter la phrase. Le but de cette activité est de créer un environnement où l’écoute, le respect et la créativité sont de mise.Commencez vos rencontres en vous disant que toutes les idées de brainstorming sont bonnes et peuvent mener à quelque chose. Laissez votre équipe livrer leurs idées sans les critiquer. Ne taisez pas leur créativité.Il existe plusieurs façons d’accueillir les idées de votre équipe d’une manière neutre. Vous pourriez par exemple demander aux personnes d’écrire leurs idées sur des fiches de façon anonyme qui seront ensuite lu par le modérateur. Assurez-vous tout simplement de toujours recueillir par écrit les propositions de votre équipe.Laissez les participants être aussi créatifs que possible. Rappelez-vous, toutes les idées sont de bonnes idées. Vous pourriez instaurer comme règle de n’utiliser aucun commentaire ou langage négatif tels que:L’analyse des idées viendra après la séance de brainstorming.À la fin du brainstorming, demandez à votre équipe de voter anonymement sur les idées qu’elle juge les plus réalisables. Comptabilisez les scores puis déterminez les trois idées les plus populaires.Vous pourrez ensuite discuter des prochaines étapes à suivre pour mettre en marche les trois idées. Le modérateur devra expliquer qui assurera le suivi et comment, puis devra remercier tout le monde pour leur temps.S’il y a une autre réunion de prévue, il est important d’indiquer la date, l’heure et le lieu avant de mettre fin à cette séance de remue-méninges.Toutes les réunions doivent commencer et se terminer à l'heure. Assurez-vous que le modérateur explique la durée du brainstorming et l’ordre du jour. Voici un exemple à suivre: