Me Juliette Bousquet. Source: Site web de Stikeman Elliott

Me William De Bruyn. Source: Site web de Stikeman Elliott

Me Laurie-Anne Mercier. Source: Site web de Stikeman Elliott

Me David Primeau. Source: Site web de Stikeman Elliott

Me Ioana Simionescu. Source: Site web de Stikeman Elliott

Le cabinet Stikeman Elliott agrandit son équipe en donnant la chance à cinq jeunes avocats de faire leurs preuves dans leurs bureaux situés à Montréal. Voici les nouvelles recrues.Mea complété son baccalauréat à la Faculté de droit de l’Université de Montréal (UDEM). Elle a d’ailleurs été lauréate du prix Bélanger Sauvé en 2020, pour l’excellence de son dossier académique en droit administratif.Cette Barreau 2022 a effectué un stage au sein de la clinique Juripop en plus d’être mentor auprès des étudiants de la Faculté de droit de l’UDEM. Elle a été recrutée par le cabinet Stikeman Elliott en 2020 comme étudiante en droit. Elle est désormais avocate dans cette firme dans le domaine de l’emploi et du travail.Mea reçu de nombreux prix durant ses études en plus de figurer au Tableau d’honneur du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Laval. Durant son baccalauréat, ce Barreau 2022 a été bénévole pour le Bureau d’information juridique pour Étudiants Pro Bono du Canada.Il a effectué de nombreux stages en 2020 à Revenu Québec et à la Revue les Cahiers de droit en plus d’avoir travaillé comme assistant d’enseignement et de recherche pour les professeurs Antoine Pellerin et Charles Tremblay Potvin.Il a aussi été auxiliaire juridique étudiant auprès du juge Michel Beaupré de la Cour d’appel du Québec durant la même année. Ce jeune avocat a été recruté par Stikeman Elliott en 2020 comme étudiant au groupe Litige et règlement de différends. Il y est désormais avocat au sein du groupe Droit des affaires.Il s’intéresse aux fusions et acquisitions, au capital-investissement, aux marchés des capitaux et aux valeurs mobilières.Mea complété ses études à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Elle a obtenu le prix du juge en chef Richard Wagner pour son leadership et son engagement envers la mission d’Étudiants Pro Bono du Canada.En 2019, elle a travaillé comme étudiante en droit au sein de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Elle en a ensuite travaillé comme auxiliaire étudiante aux côtés de l’honorable Sylvain Lussier à la Cour supérieure du Québec.Cette Barreau 2022 a également été auxiliaire juridique pendant un an auprès de l’honorable Suzanne Côté à la Cour suprême du Canada. C’est en 2020 que cette jeune avocate a été recrutée comme étudiante en droit chez Stikeman Elliott. Elle y a effectué son stage au sein des groupes Droit des affaires et Litige, à Montréal.Elle pratique désormais comme avocate dans le groupe Droit des affaires. Elle s’intéresse aux domaines des fusions et acquisitions, aux valeurs mobilières, aux marchés des capitaux et à la gouvernance d’entreprise.Meoriente sa pratique vers les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières, les marchés des capitaux et le capital-investissement.Durant ses études à l’Université de Sherbrooke, Me Primeau a figuré à toutes les années au palmarès du doyen de la Faculté de droit. Il a également été auxiliaire d’enseignement pendant un an.Ce Barreau 2022 a participé à la rédaction d’un guide sur les formes juridiques des entreprises pour Commerce Sherbrooke et Pro-Gestion Estrie, en 2018. Il a également travaillé à titre d’étudiant au cabinet Stikeman Elliott en plus d’y avoir effectué son stage du Barreau. Il est désormais avocat pour cette même firme dans le groupe Droit des affaires.La jeune avocate Mea complété son baccalauréat à la Fac de droit de l’Université McGill. Pendant ses études, elle a été représentante étudiante à la clinique d’information juridique en plus d’être présidente de la Société de droit international.Lauréate de la Bourse J.W. McConnel pour son parcours universitaire, cette Barreau 2022 a aussi travaillé au pour le Centre de recherche-action sur les relations raciales à Montréal. En 2019, Me Simionescu a pratiqué au sein du cabinet spécialisé en droit des affaires Mile Wright & co.C’est en 2020 qu’elle a été recrutée comme étudiante au sein du cabinet Stikeman Elliott. Elle y est désormais avocate au sein du groupe Droit des affaires.