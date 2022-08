Mark-John O'Nions. Source: LinkedIn

Voici six stratégies à adopter selondu cabinet M.J. O'Nions Lawyer & Mediatorm, en Colombie-Britannique. Cet avocat pratique depuis plus de 20 ans le droit des affaires, la médiation familiale et civile, le divorce collaboratif et la rédaction de contrats, de testaments et de successions.Pour réussir à convaincre les gens dans la salle d’audience, il est essentiel d’anticiper toutes les objections et les questions que les juges peuvent avoir, et ce, avant même qu’ils n’aient eu le temps d’y penser. Cela vous permettra d’impressionner le jury et le public par vos réponses, puisque vous serez arrivé préparé.Pour garder l’attention des jurés et du jury, les avocats doivent raconter une histoire d’une façon narrative pour donner l’impression qu’ils assistent réellement au moment du crime. Vous devez choisir vos mots avec soin et utiliser des adjectifs et des verbes forts pour garder votre public captivé. N’oubliez pas de terminer votre histoire avec une fin dramatique et attrayante.Si vous voulez convaincre des gens, vous devez être capable de voir une situation de leur point de vue. Les avocats doivent être en mesure de deviner les pensées de leur public, leurs sentiments et leurs hésitations. Ils peuvent par la suite dire à leur auditoire exactement ce qu’il veut entendre.« Les actions parlent plus fort que les mots ». Les avocats qui réussissent le mieux font plus de démonstrations que de révélations. Ils préfèrent présenter les faits plutôt que de les décrire. Cela permet à l’auditoire de voir des preuves visibles et réelles qui les convaincront beaucoup plus que des paroles. N’hésitez pas à fournir des preuves concrètes telles que des vêtements, des photos de la scène du crime, des documents, des enregistrements audio, etc.Les plus grands avocats utilisent des arguments solides qui sont basés sur des faits et des preuves. Lorsqu’ils délivrent des informations, ils restent justes, objectifs et coopératifs. Il y a par la suite plus de chance que le public vous croit, vous respecte et vous fasse confiance.Pour mettre une personne de votre côté, vous pouvez faire appel à ses émotions. C’est ce que les meilleurs avocats font en salle d’audience. Ils piquent tout d’abord l’intérêt des juges et jurés et tentent par la suite de les toucher émotionnellement. Pour ce faire, vous pouvez attirer l’attention du public sur des faits très heureux ou tristes pour le garder captiver tout au long du procès.