Me Gabrielle Fauteux et Me Mykam Lemire-Théberge. Source: Site web de Dunton Rainville

Dunton Rainville continue d’agrandir son équipe avec les avocates Meet Me« Nous sommes heureux d’accueillir ces deux jeunes avocates au sein de notre équipe juridique. Leur esprit d’analyse aiguisé, leur rigueur intellectuelle et leur souci du travail bien fait représentent des atouts précieux pour Dunton Rainville qui profiteront largement à nos clients », a souligné le président du Conseil de direction du cabinet, MeBarreau 2020, Me Gabrielle Fauteux détient un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Durant ses études, elle s’est impliquée en tant que présidente du comité des Arts et de la Faculté de droit.Passionnée du droit international, Me Fauteux a fait une session d’été à la China University of Political Science and Law pour en apprendre davantage sur le système juridique et le droit international chinois.Elle a aussi participé à un programme d’échange international à l’Université Libre de Bruxelles pour y étudier le droit international et européen de l’environnement, le droit de la paix et de la sécurité internationale et le droit des relations extérieures de l’Union Européenne.Avant de se joindre à Dunton Rainville, Me Fauteux a été avocate au cabinet montréalais Brouillette Legal en droit des affaires et de la propriété intellectuelle. Elle souhaite aujourd’hui se concentrer sur le droit des affaires, le droit commercial et le droit des sociétés.« Très fière et heureuse de me joindre à une si formidable équipe! De beaux défis en perspective dans la région de l'Estrie », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.Medétient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Pendant ses études, elle a été tutrice académique et coanimatrice de la baladodiffusion de la Revue de droit de son université.Me Lemire-Théberge a effectué son stage professionnel chez Dunton Rainville avant de devenir avocate au sein du cabinet. Elle concentre sa pratique sur le droit des affaires, plus précisément sur les ventes d’entreprises, les fusions et acquisitions et le droit des sociétés.«Je suis enchantée de débuter ma carrière chez Dunton Rainville. Merci pour la confiance! », a-t-elle dit sur LinkedIn.