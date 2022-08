BCF Avocats d'affaires Source:LinkedIn

Jérémie Bérudé Source: LinkedIn

Mes Heather Mallabone, Joannie Fu, Jill Yates, Kevan Hanowski, Jennifer Choi, Shane C. D'Souza Sources: LinkedIn

Droit-Inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets pour vous aider à ne rien manquer…a lui aussi été assermenté chez BCF Avocats d’affaires !Le cabinet a organisé un cocktail la semaine dernière pour souligner son entrée dans la profession.Une avocate de KPMG roule pour la bonne cause !a en effet participé à l’édition 2022 du défi vélo de la Fondation Pour Enfants seulement, dont la mission est de collecter des fonds pour l’achat d’équipement médical hautement prioritaire et de soutenir des initiatives visant à améliorer la qualité des soins dispensés aux patients de l’Hôpital de Montréal pour enfants.Pour contribuer à la collecte de Me St-Arnaud, c’est par ici L’associée, de Lavery, a éclairé le plateau de Salut Bonjour Week-end en partageant ses connaissances sur le travail hybride.Elle a profité de son passage sur les ondes de TVA pour aborder des enjeux comme le droit à la déconnexion et les hypothèses entourant d'éventuels retours au bureau.Notons, plus récemment, que, qui a complété son stage chez Lavery, a lui aussi été assermenté récemment. Celui qui se joint à l’équipe de Mélançon, Marceau, Grenier, Cohen, à Québec, a tout de même pris soin de saluer son ancien cabinet ainsi que son maître de stage,Gestion de placements TD, représenté par le cabinet McCarthy Tétrault, a obtenu gain de cause lors de son procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.Le tribunal a rejeté une réclamation de 1,3 milliard de dollars canadiens, ce qui constitue la première décision sur le fond concernant une action collective au Canada impliquant un gestionnaire de fonds de placement.Les demandeurs invoquaient que le gestionnaire du Fonds d’actions canadiennes de GPTD ne gérait pas activement le fonds et qu’il s’adonnait à une pratique d’« indexation de placard », un interprétation rejetée par la Cour.L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé GPTD était codirigée paret, avec l’aide deet